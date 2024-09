Moutier dal Canton Berna al Giura: scrutinio decisivo nei due cantoni

Altri sviluppi Valle Saas isolata dalla frana, proseguono gli sfollamenti via aerea Questo contenuto è stato pubblicato al Il Comune di Saas-Fee, nell’alta Valle di Saas (Vallese), isolata per una frana che ha investito la strada sul fondovalle, ha predisposto anche per oggi un ponte aereo con elicotteri per trasportare turisti dalla località a Stalden, più in basso. Di più Valle Saas isolata dalla frana, proseguono gli sfollamenti via aerea

Altri sviluppi I danni del maltempo al centro dei colloqui tra Ignazio Cassis e i membri dei Governi cantonali grigionese e ticinese Questo contenuto è stato pubblicato al La situazione in Mesolcina e Alta Vallemaggia, zone pesantemente colpite dal maltempo in estate, è stata fra i temi abbordati oggi durante un incontro fra il consigliere federale Ignazio Cassis e i governi cantonali di Ticino e Grigioni. Di più I danni del maltempo al centro dei colloqui tra Ignazio Cassis e i membri dei Governi cantonali grigionese e ticinese

Altri sviluppi Il regolamento sulla prostituzione di un comune vodese è troppo restrittivo, sentenzia il Tribunale federale Questo contenuto è stato pubblicato al Il comune di Lucens è andato troppo oltre nel vietare la prostituzione nel raggio di 100 metri da alcuni luoghi sensibili. Di più Il regolamento sulla prostituzione di un comune vodese è troppo restrittivo, sentenzia il Tribunale federale

Altri sviluppi Ponte aereo per sfollare i turisti nella Valle di Saas Questo contenuto è stato pubblicato al Le persone rimaste bloccate nella Valle di Saas, in Vallese, in seguito a una frana verificatasi nella notte tra mercoledì e giovedì potranno essere sfollate. Di più Ponte aereo per sfollare i turisti nella Valle di Saas

Altri sviluppi Da novembre la patente cartacea svizzera non sarà più valida Questo contenuto è stato pubblicato al Gli ultimi possessori delle patenti di guida cartacee di colore blu dovranno affrettarsi a richiedere la versione formato carta di credito: i vecchi documenti non saranno infatti più validi a partire dal primo novembre. Di più Da novembre la patente cartacea svizzera non sarà più valida

Altri sviluppi Le banche svizzere perdono terreno in Asia Questo contenuto è stato pubblicato al Gli istituti finanziari elvetici stanno indietreggiando sul continente asiatico e saranno presto superati. È quanto scrive venerdì la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), secondo cui le banche svizzere stanno sottovalutando la concorrenza locale. Di più Le banche svizzere perdono terreno in Asia

Altri sviluppi Associazione consumatori sporge denuncia contro Sunrise Questo contenuto è stato pubblicato al Sunrise tratta i suoi clienti in modo irregolare. È quanto ritiene l'associazione svizzerotedesca per la tutela dei consumatori Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), che ha sporto denuncia per concorrenza sleale al tribunale distrettuale di Zurigo. Di più Associazione consumatori sporge denuncia contro Sunrise

Altri sviluppi Un’iniziativa popolare chiede di garantire l’uguaglianza giuridica delle persone con disabilità Questo contenuto è stato pubblicato al I promotori della "iniziativa per l'inclusione" hanno consegnato oggi alla Cancelleria federale le 108'000 firme raccolte. Il testo chiede che l'uguaglianza di diritto e di fatto delle persone con disabilità sia garantita. Di più Un’iniziativa popolare chiede di garantire l’uguaglianza giuridica delle persone con disabilità

Altri sviluppi Esperti: “La Confederazione può risparmiare fino a 5 miliardi di franchi” Questo contenuto è stato pubblicato al Rinuncia ai finanziamenti federali per gli asili nido, cancellazione delle "sovvenzioni banali", taglio delle spese non urgenti: sono alcune misure proposte da un gruppo di esperti istituito dal governo per risanare le finanze federali e risparmiare fino a 5 miliardi. Di più Esperti: “La Confederazione può risparmiare fino a 5 miliardi di franchi”