Morta la donna che aveva postato la telefonata con Claudio Zali

Il corpo della donna è stato trovato vicino a Melide, dove viveva. Keystone / Gaetan Bally

Nelle acque del Lago Ceresio è stato trovato il corpo senza vita della 52enne che aveva diffuso le telefonate all'origine delle dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali.

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tvsvizzera.it/mrj con LaRegione

La donna il cui corpo è stato trovato senza vita martedì nelle acque del Lago Ceresio a Melide a pochi metri dalla riva è la stessa che ha postato le telefonate con il consigliere di Stato Claudio Zali e che hanno portato alle seguenti dimissioni dello stesso. La notizia è stata riportata dal quotidiano ticinese LaRegione sul suo sito. La donna sarebbe deceduta per annegamento e per il momento si esclude l’intervento di terzi.

Le indagini, scrive il quotidiano, procedono nel massimo riserbo, coordinate dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri.

Il corpo della 52enne, residente proprio a Melide, è stato ritrovato senza vita martedì intoro alle 17.30 e comunicato diverse ore dopo dalla Polizia cantonale.

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