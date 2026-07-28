Moria di pesci nel fiume Albula, nei Grigioni

Keystone-SDA

Un malfunzionamento della centrale idroelettrica di ewz a Sils in Domigliasca ha causato una moria di pesci nell'Albula e nel Reno posteriore. Si tratta del secondo episodio nei Grigioni nel giro di poche settimane.

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La segnalazione è stata fatta da pescatori, che domenica sera hanno constatato che nell’Albula, in territorio di Sils in Domigliasca, non scorreva praticamente più acqua. La polizia allertata è accorsa sul posto ha fatto i primi accertamenti assieme al guardiapesca.

Secondo le prime ricostruzioni, un guasto tecnico nella sottostazione Sils Albula della centrale idroelettrica dell’azienda elettrica della città di Zurigo (ewz) ha provocato una rapida e consistente riduzione della portata del fiume Albula.

Alcuni pescatori sono riusciti a riportare in acqua oltre un centinaio di pesci. Malgrado il loro intervento le forze dell’ordine presumono che lungo diversi chilometri del corso d’acqua siano morte diverse migliaia di pesci.

Chiarita causa della moria a Sufers

Poche settimane fa i Grigioni erano già stati teatro di un evento simile. A fine giugno si era infatti verificata una moria di pesci sulle rive del lago di Sufers. Un gruppo di pescatori aveva trovato diverse migliaia di pesci morti, rimasti intrappolati in un tappeto verde di alghe.

Le indagini della polizia cantonale hanno dimostrato che questo evento non è riconducibile alla produzione di energia elettrica. “Le variazioni del livello del lago sono avvenute nell’ambito del normale funzionamento e quindi nel rispetto delle condizioni di concessione vigenti”, si legge oggi nella nota.

L’attenzione delle indagini si sposta ora sulla crescita delle alghe lungo le rive del bacino.

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