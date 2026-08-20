Monopattini elettrici, casco obbligatorio in futuro?

Monopattini elettrici, casco obbligatorio in futuro? Keystone-SDA

In risposta al crescente numero di incidenti, il Consiglio federale valuta l'introduzione del casco obbligatorio per i monopattini elettrici, pur escludendo per ora l'immatricolazione e l'assicurazione.

Condividi

4 minuti

Keystone-ATS

L’obbligo del casco per chi si sposta col monopattino elettrico potrebbe diventare realtà. Il Consiglio federale, rispondendo a una mozione di Jacques Nicolet (Unione democratica di centro – UDC, destra conservatrice) – quest’ultimo preoccupato per l’aumento degli incidenti, specie nelle zone pedonali – si dice disposto a sottoporre tale opzione in occasione di una prossima revisione di ordinanza.

Tuttavia, rispetto alle richieste del consigliere nazionale vodese – che chiede al plenum di respingere – il Governo non ne vuole sapere di un obbligo di immatricolazione e di assicurazione. L’immatricolazione dei monopattini elettrici comporterebbe oneri amministrativi sproporzionati per i consumatori, i Cantoni e l’industria, secondo il governo.

Inoltre, per non complicare ulteriormente i controlli stradali da parte della polizia, l’obbligo di avere una targa dovrebbe essere introdotto anche per i veicoli già in circolazione, il che rappresenterebbe un’ingerenza nei diritti acquisiti.

Nella sua risposta, l’esecutivo rammenta che per i conducenti di monopattini elettrici valgono le stesse norme stradali e la stessa segnaletica dei ciclisti: nelle zone pedonali è vietata la circolazione delle biciclette e di conseguenza anche dei monopattini. Le eccezioni, segnalate, consentono ai mezzi a due ruote di circolare a passo d’uomo in quegli spazi.

Incidenti in crescita

Il 6 agosto scorso, un nuovo studio internazionale pubblicato sulla rivista specializzata Scientific Reports, spiegava che i monopattini elettrici comportano un rischio di gravi traumi cranici e lesioni interne nettamente superiore rispetto a biciclette e moto. Gli incidenti con questi mezzi sono più che raddoppiati in Svizzera negli ultimi quattro anni, passando da 342 nel 2021 a 790 nel 2025.

Secondo i dati dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), lo scorso anno 152 conducenti di monopattini elettrici hanno riportato ferite gravi e tre persone hanno perso la vita.

Uno studio, condotto su oltre 15 mila conducenti di monopattini elettrici, ciclisti e centauri rimasti coinvolti in incidenti con feriti di media o grave entità in 18 città dell’Inghilterra e del Galles, mostra che chi utilizza un monopattino elettrico ha una probabilità di riportare un grave trauma cranico 3,45 volte superiore rispetto ai motociclisti e 1,74 volte superiore rispetto a chi viaggia in bici.

Casco dovrebbe essere obbligatorio

Uno dei principali fattori di rischio – indicavano i ricercatori – è una scarsa propensione a utilizzare il casco. Nel campione analizzato soltanto il 5,9% degli utenti coinvolti in incidenti infatti lo indossava. In Svizzera la percentuale è ancora più bassa: nel 2025 solo 30 dei 730 conducenti rimasti feriti, pari al 4,1%, portavano il casco, che non è obbligatorio.

L’analisi evidenzia anche differenze tra uomini e donne. In base a circa 23’000 collisioni e incidenti sfiorati segnalati a una società di noleggio, le conducenti donne presentano un rischio di collisione superiore del 36% rispetto agli uomini e riportano lesioni gravi con una frequenza più che doppia. Secondo gli autori, ciò potrebbe dipendere dal fatto che la maggior parte dei monopattini elettrici è progettata sulla base delle proporzioni corporee maschili.

Alla luce dei risultati, i ricercatori raccomandano l’introduzione dell’obbligo del casco, anche per i monopattini a noleggio attraverso sistemi integrati, oltre a limiti di velocità più severi e a requisiti di progettazione più rigorosi, come manubri in grado di assorbire gli urti e sistemi frenanti più efficaci.

Stando all’USTRA, numerosi modelli di monopattini non soddisfano i criteri di omologazione elvetici e non possono circolare su aree pubbliche in Svizzera. Sulla propria pagina internet l’Ufficio ricorda inoltre agli utenti di monopattini elettrici di attenersi alle medesime regole della circolazione dei ciclisti. Ad esempio non possono circolare sul marciapiede.

Articoli più popolari