Oltre 45’000 spettatori al festival delle mongolfiere di Château-d’Oex

Le condizioni meteorologiche eccezionali hanno decretato il successo della 46esima edizione del Festival delle mongolfiere di Château-d'Oex, che ha registrato 350 voli e attirato oltre 45'000 spettatori.

Si è chiusa con un bilancio positivo la 46esima edizione del Festival internazionale delle mongolfiere di Château-d’Oex (canton Vaud). Grazie alle condizioni meteorologiche “eccezionali”, è stato possibile volare in sette dei nove giorni della manifestazione.

Complessivamente sono stati effettuati 350 voli in mongolfiera per un totale di oltre 450 ore di volo, hanno comunicato domenica sera gli organizzatori del 46° “Festival International de Ballons”. Sono stati trasportati 640 passeggeri e oltre 1’000 bambini hanno vissuto il loro primo decollo in mongolfiera.

Secondo gli organizzatori, oltre 45’000 spettatori hanno assistito all’evento.

Uno dei momenti salienti del festival si è verificato giovedì, quando quasi 40 mongolfiere si sono spostate insieme nella regione di Gruyère, nel Canton Friburgo, per partecipare una gara di precisione, con il lancio di zavorra su un bersaglio nel cortile del Castello di Gruyères (canton Friborgo).

La prossima edizione si terrà dal 23 gennaio al 31 gennaio 2027.

