Altri invece hanno fatto di necessità virtù, si sono inventati un nuovo lavoro e si sono messi in proprio, avolte anche con un certo successo. E poi c'è chi, dopo averle davvero provate tutte, dopo aver inviato centinaia di curriculum e ricevuto sempre dei no, se n'è andato dal Ticino e dalla Svizzera. Si è ricostruito, all'estero, un nuovo lavoro, e anche una nuova vita.

Il reportage di Falò entra in questa realtà di donne e uomini di 50 anni e più che vivono e hanno vissuto la problematica di riconquistare un lavoro. Per alcuni è stato un vero e proprio percorso a ostacoli, ma alla fine ce l'hanno fatta a trovare una nuova occupazione.

Il più delle volte gli over 50 che si trovano a ricominciare da capo hanno una grande esperienza e notevoli competenze professionali. Sentono anche di avere ancora molto da dare e non si capacitano delle difficoltà che trovano a rientrare nel mercato del lavoro.

Ritrovare lavoro dopo i cinquant’anni spesso è molto difficile, soprattutto dopo aver già affrontato il trauma di un licenziamento e della perdita di sicurezze per il futuro. Rimettersi in gioco, ricostruirsi una nuova prospettiva professionale richiede un lavoro su sé stessi, ritrovare nuove forze e nuove motivazioni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ricominciare a cinquant'anni 24 marzo 2019 - 10:43 L'odissea degli over 50 costretti a trovare un'occupazione in un mercato divenuto sempre più competitivo e giovanilista. Ritrovare lavoro dopo i cinquant’anni spesso è molto difficile, soprattutto dopo aver già affrontato il trauma di un licenziamento e della perdita di sicurezze per il futuro. Rimettersi in gioco, ricostruirsi una nuova prospettiva professionale richiede un lavoro su sé stessi, ritrovare nuove forze e nuove motivazioni. Il più delle volte gli over 50 che si trovano a ricominciare da capo hanno una grande esperienza e notevoli competenze professionali. Sentono anche di avere ancora molto da dare e non si capacitano delle difficoltà che trovano a rientrare nel mercato del lavoro. Il reportage di Falò entra in questa realtà di donne e uomini di 50 anni e più che vivono e hanno vissuto la problematica di riconquistare un lavoro. Per alcuni è stato un vero e proprio percorso a ostacoli, ma alla fine ce l'hanno fatta a trovare una nuova occupazione. Altri invece hanno fatto di necessità virtù, si sono inventati un nuovo lavoro e si sono messi in proprio, avolte anche con un certo successo. E poi c'è chi, dopo averle davvero provate tutte, dopo aver inviato centinaia di curriculum e ricevuto sempre dei no, se n'è andato dal Ticino e dalla Svizzera. Si è ricostruito, all'estero, un nuovo lavoro, e anche una nuova vita. Ospite in studio Claudia Sassi, responsabile della Sezione del Lavoro presso il Dipartimento delle Finanze e dell’Economia del Canton Ticino.