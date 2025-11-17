La migliore fondue al mondo è fatta da un friburghese

Benedikt Wüthrich, mastro casaro della latteria di Auboranges (canton Friborgo), ha vinto nella categoria professionisti. Keystone-SDA

Nel villaggio di Tartegnin si è tenuta la quinta edizione del mondiale della fondue, un evento internazionale che ha visto quasi 200 partecipanti sfidarsi e ha premiato i migliori cuochi professionisti e dilettanti.

2 minuti

Keystone-ATS

Il piccolo villaggio di Tartegnin (canton Vaud), sul lago Lemano, ha ospitato sabato la quinta edizione del mondiale della fondue.

Quasi 200 partecipanti: Benedikt Wüthrich, mastro casaro della latteria di Auboranges (canton Friborgo), ha vinto nella categoria professionisti, mentre Frédéric e Lucie Gay, di Thônex (canton Ginevra), hanno trionfato fra i dilettanti.

I e le concorrenti provenivano principalmente dalla Svizzera, ma non solo: erano rappresentati anche la Francia, il Canada e il Brasile, dove erano state organizzate delle preselezioni per partecipare all’evento. I cuochi in gara hanno dovuto portare tutti gli ingredienti per preparare due fondute, una per le qualificazioni e l’altra per la finale (500 g). Con una regola fondamentale: la ricetta doveva contenere almeno il 50% di Gruyère.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Cultura e dintorni La fondue, un piatto nazionale… frutto del marketing Questo contenuto è stato pubblicato al La fonduta di formaggio è considerata uno dei piatti nazionali per eccellenza in Svizzera. Ma non tutti sanno che fino a qualche decennio fa era praticamente sconosciuto nella maggior parte del Paese. Di più La fondue, un piatto nazionale… frutto del marketing

Le diverse giurie, presiedute dallo chef ginevrino Philippe Chevrier, hanno valutato le fondue sulla base di una degustazione con lo stesso pane. Sono stati presi in considerazione cinque criteri: gusto, aspetto visivo, consistenza, omogeneità e impressione generale.

La manifestazione proseguirà sino a domani con varie animazioni, dalla musica folcloristica alle dimostrazioni di taglio con la motosega. Tra le altre novità di questa edizione, gli organizzatori hanno ideato una gara di lancio del caquelon.

Il mondiale della fondue si svolge ogni due anni. “Il nostro obiettivo è attirare 15’000 persone, ma saremmo già felici di averne 12’000, come nella precedente edizione del 2023”, spiega Graziella Jayet, portavoce dell’evento, in dichiarazioni all’agenzia Keystone-Ats. “Attirare così tante persone in un villaggio di 249 abitanti è già un’impresa notevole”, aggiunge. La competizione è ormai conosciuta oltre i confini svizzeri, “con una forte crescita della domanda da parte dei media”, sottolinea l’addetta stampa. Ad esempio fino a Tartegnin è venuta televisione olandese, così come diversi canali francesi.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 16 novembre 2025:

Contenuto esterno

Articoli più popolari I più discussi