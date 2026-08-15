Molta gente in montagna, aumentano gli incidenti

Molta gente in montagna, aumentano gli incidenti Keystone-SDA

Dall'inizio dell'anno fino a metà agosto, la Rega è intervenuta 323 volte in seguito a incidenti in montagna, dato che equivale a 39 trasporti di pazienti in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

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Keystone-ATS

Un aumento che potrebbe essere spiegato da una maggiore affluenza sulle vette, in particolare per l’alpinismo e l’arrampicata.

Mathias Gehrig, portavoce della Rega, non ha potuto precisare le circostanze esatte all’origine degli incidenti. “Il motivo per cui una persona si trova in una situazione di emergenza non ha alcuna importanza per i nostri equipaggi”, ha dichiarato all’agenzia Keystone-ATS. Il bel tempo potrebbe tuttavia influire sul numero di interventi della Rega.

In generale, il numero di interventi degli elicotteri riflette le condizioni meteorologiche, le abitudini ricreative e gli spostamenti della popolazione e dei turisti stranieri, ha spiegato Gehrig. “Con il bel tempo, durante le vacanze o nei fine settimana, più persone si recano in montagna e, di conseguenza, il numero di incidenti aumenta”.

Il Club Alpino Svizzero (CAS) non dispone dal canto suo di dati aggiornati. Un’analisi relativa alle emergenze in montagna avviene all’inizio di ogni anno.

Le statistiche dell’anno scorso evidenziano un netto aumento del numero di emergenze, ma al contempo una diminuzione del numero di decessi. Nel 2025, quasi 4’000 persone hanno dovuto essere evacuate dai soccorsi alpini mentre praticavano sport di montagna in Svizzera. Si tratta di circa l’11% in più rispetto alla media degli anni dal 2020 al 2024. Nell’ambito degli sport di montagna classici, 98 persone hanno perso la vita, il dato più basso degli ultimi dieci anni.

Anche il CAS ha indicato come possibile causa di questo aumento l’elevata affluenza in montagna. Ne sono prova, in particolare, i dati record relativi ai pernottamenti nei rifugi.

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