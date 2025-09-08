In Svizzera le misure contro l’assunzione di alcol in gravidanza sono insufficienti

Altri sviluppi Qui Svizzera È in fase di sviluppo la base aerea di armasuisse per gli F-35 a Payerne Questo contenuto è stato pubblicato al Inizieranno già quest'anno i primi lavori concreti di ampliamento alla base aerea di Payerne (canton vaud), che dovrebbe ospitare gli F-35A. Lo ha comunicato oggi armasuisse. L'annuncio arriva mentre infuria la questione del prezzo dei jet di produzione USA. Di più È in fase di sviluppo la base aerea di armasuisse per gli F-35 a Payerne

L'esplosione del numero di fast food in Svizzera desta preoccupazione
I fast food sono sempre più numerosi in Svizzera e la tendenza non sembra destinata a cambiare nei prossimi anni. Ciò suscita preoccupazione riguardo alle abitudini alimentari e alla salute della popolazione, sia da parte delle autorità che dei medici.

Gli esercizi fisici e mentali sono benefici contro la demenza
Esercizi che mescolano attività fisica e giochi di riflessione permettono a persone che manifestano i primi segni di demenza di avere dei benefici a livello delle capacità cognitive, della memoria e del cervello.

Medacta vede un'impennata degli utili nel primo semestre
Medacta ha vissuto una prima metà di 2025 con il vento in poppa su tutta la linea.

Svizzere e svizzeri contrari al 30 km/h generalizzato in città
La popolazione svizzera è contraria all'introduzione generalizzata di un limite di velocità di 30 km/h su tutte le strade degli agglomerati urbani. È quanto emerge da un sondaggio commissionato dal Touring club svizzero (TCS) e ripreso domenica da Le Matin Dimanche.

I sassi che hanno distrutto Bondo ora lo proteggono
Il cantiere di Bondo II, il progetto per proteggere Bondo, Spino, Sottoponte e Promontogno da future colate detritiche, è concluso. Il 12 settembre il Comune di Bregaglia (GR) festeggerà questo traguardo, raggiunto dopo quattro anni di lavori.

La consegna degli F-35 procede come previsto, secondo armasuisse
La consegna dei jet da combattimento F-35 alla Svizzera è tuttora prevista a partire dalla metà del 2027, in pieno rispetto della pianificazione delle autorità statunitensi e del produttore Lockheed Martin.

190 km a piedi tra Ginevra e Berna per sensibilizzare al dono di organi
Centonovanta chilometri a piedi, da sabato, tra Ginevra e Berna per sensibilizzare Consiglio federale e popolazione ai ritardi nell'applicazione del voto popolare del 2022 che sancisce, a livello nazionale, il principio del consenso presunto per il dono di organi.

Parmelin: "Incontri costruttivi" a Washington
Il consigliere federale Guy Parmelin vede buone prospettive per Svizzera e Stati Uniti dopo le discussioni tenutesi venerdì a Washington sui dazi doganali, ha annunciato su X. Ha definito gli incontri "costruttivi".