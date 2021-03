Turisti italiani in Svizzera per Pasqua, si può?

Gli esercizi pubblici, in Svizzera, sono chiusi. Ma chi pernotta in albergo può servirsi del ristorante della struttura che lo ospita. Keystone / Alessandro Crinari

In tutta Italia, gli spostamenti sono ormai concessi solo per ragioni di lavoro, salute o altra stretta necessità, ma di principio non è vietato recarsi per turismo all'estero. Chi viaggia deve piuttosto tenere conto delle regole vigenti nel Paese di destinazione. Cosa significa, concretamente, per chi dall'Italia ha intenzione di passare le vacanze pasquali in Svizzera? Il punto con il corrispondente della Radiotelevisione svizzera RSI da Roma.

Premesso che il Ministero italiano degli esteri raccomanda di evitareLink esterno i viaggi oltre confine, il DPCM del 2 marzoLink esterno vieta gli spostamenti solo "per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20Link esterno". Nel quale non figura la Svizzera.



La Confederazione, a sua volta, ha un elenco di Paesi e regioni a rischioLink esterno in arrivo dai quali è necessario sottoporsi a quarantena. Include diverse regioni italiane, ma non le quattro confinanti con la Svizzera, con le quali le autorità ritengono che ci sia un legame di interdipendenza troppo stretto perché una misura come la quarantena possa avere effetto.

In sostanza, gli italiani possono dunque in buona parte entrare in Svizzera con un semplice tampone e viaggiare da turisti. Diverso il discorso per i viaggiatori elvetici diretti verso la Penisola, che non appena passato il confine si troverebbero impossibilitati a muoversi se non situazione d'emergenza.

