Mister Prezzi, piattaforme internet e UBS al centro delle attività nel 2025

Altri sviluppi Addio a Eleonora Giorgi Questo contenuto è stato pubblicato al La celebre attrice italiana ("Borotalco", "Sapore di mare 2", "Compagni di scuola" e molto altro) si è spenta all'età di 71 anni. Aveva un tumore al pancreas. Di più Addio a Eleonora Giorgi

Altri sviluppi La Banca nazionale svizzera fa un utile di 80,7 miliardi nel 2024 Questo contenuto è stato pubblicato al La Banca nazionale svizzera (BNS) ha realizzato un utile di 80,7 miliardi di franchi nel 2024, secondo i risultati definitivi pubblicati oggi. Nel 2023 aveva registrato una perdita di 3,2 miliardi. Alla Confederazione sarà distribuito un miliardo, ai Cantoni due. Di più La Banca nazionale svizzera fa un utile di 80,7 miliardi nel 2024

Altri sviluppi Le misure contro le firme false stanno avendo effetto Questo contenuto è stato pubblicato al Le misure per impedire la raccolta di firme false per le iniziative popolari stanno apparentemente avendo effetto. Secondo il cancelliere della Confederazione Viktor Rossi, il numero di firme sospette è in calo. Di più Le misure contro le firme false stanno avendo effetto

Altri sviluppi Non ci sono abbastanza uova svizzere per l’aumento della domanda Questo contenuto è stato pubblicato al Quest'anno non ci sono abbastanza uova svizzere per soddisfare l'aumento della domanda. Tuttavia, i consumatori non devono preoccuparsi per la Pasqua: il deficit dovrà essere semplicemente coperto dalle importazioni. Di più Non ci sono abbastanza uova svizzere per l’aumento della domanda

Altri sviluppi Conferenza internazionale sulla Palestina il 7 marzo a Ginevra Questo contenuto è stato pubblicato al La prossima Conferenza internazionale di Ginevra sulla situazione dei civili nei territori palestinesi occupati da Israele si terrà il 7 marzo. È la quarta conferenza sul tema, dopo quella del 2014, che ha riunito circa 125 Stati. Di più Conferenza internazionale sulla Palestina il 7 marzo a Ginevra

Altri sviluppi Il Centre Patronal chiede l’AVS per gli anni di contribuzione, non per l’età Questo contenuto è stato pubblicato al Il Centre Patronal vuole modificare le condizioni per il diritto alla pensione completa: gli anni di contributi, cioè 44, dovrebbero sostituire l'età di riferimento. Per il 2° pilastro, intende migliorare le prestazioni sulla base di maggiori risparmi. Di più Il Centre Patronal chiede l’AVS per gli anni di contribuzione, non per l’età

Altri sviluppi Quattro comprensori sciistici propongono uno skipass comune Questo contenuto è stato pubblicato al Uno skipass comune: è quanto propongono quattro grandi comprensori sciistici nell'Oberland bernese, nel Vallese e nella Svizzera centrale. Di più Quattro comprensori sciistici propongono uno skipass comune

Altri sviluppi Uomo arrestato a Lucerna in seguito a un doppio episodio antisemita Questo contenuto è stato pubblicato al Due incidenti antisemiti si sono verificati ieri sera a Lucerna. Un uomo, palesemente ubriaco, è stato arrestato dalla polizia in relazione ai fatti. Di più Uomo arrestato a Lucerna in seguito a un doppio episodio antisemita

Altri sviluppi Brienz, la situazione si sta allentando Questo contenuto è stato pubblicato al Si sta allentando l'allerta riguardante il villaggio di Brienz/Brinzauls (GR), minacciato da una frana: la probabilità che una colata di sassi avvenga spontaneamente sembra sempre più remota, ha annunciato oggi il Comune di Albula/Alvra, di cui Brienz è una frazione. Di più Brienz, la situazione si sta allentando