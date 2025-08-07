La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Mister Prezzi limita gli aumenti tariffari richiesti dalla Posta

Posta svizzera.
Keystone-SDA

I prezzi delle lettere inviate come posta A e B e dei pacchi Priority non subiranno aumenti il prossimo anno. La maggior parte dei rincari richiesti dalla Posta non saranno applicati nel 2026, ha annunciato oggi Mister Prezzi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS

La Posta aveva presentato al Sorvegliante dei prezzi un aumento delle tariffe dell’ordine di 70,9 milioni di franchi per il 2026, facendo riferimento alle sfide poste dal finanziamento del servizio universale, indicano oggi i servizi di Stefan Meierhans in una nota. Dopo “intensi negoziati”, le due parti hanno raggiunto un accordo amichevole affinché la maggior parte dei rincari previsti non venga applicata.

Gli aumenti dei prezzi saranno possibili solo fino a un massimo di 20,8 milioni di franchi. Tali correzioni sono rese necessarie, tra le altre cose, dall’aumento dei costi, da requisiti internazionali e dall’armonizzazione dei servizi in questi settori; dovranno tuttavia essere compensati in modo che il loro effetto sia neutro dal punto di vista dei ricavi.

Ci sarà quindi un aumento di prezzo per le “merci di piccole dimensioni International”, anche se minore rispetto a quanto inizialmente previsto. Ulteriori rialzi interesseranno anche gli invii di massa della posta B, gli invii non indirizzati, PostPac Economy e Press international.

Per i clienti privati, la compensazione delle misure tariffarie si effettuerà tramite un credito: chiunque da inizio dicembre al 28 febbraio 2026 compreso affrancherà un pacco in Svizzera mediante la Post-App o online, il mese successivo riceverà un credito di 5 franchi nel proprio E-Wallet (disponibile con un account della Posta, nell’app, e online), che potrà essere utilizzato per qualsiasi servizio online fino alla fine del 2026. Inoltre, per i clienti privati, i pacchi affrancati online o tramite l’app saranno ritirati gratuitamente durante tutto l’anno.

I clienti commerciali, invece, nella prima metà del 2026 beneficeranno di uno ribasso online maggiore (2 franchi anziché 1,50 franchi) sugli invii PostPac Economy.

Attualità

scuola

Altri sviluppi

Assenteismo scolastico, un fenomeno in crescita in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Lunghi periodi di assenteismo da scuola senza validi motivi danneggiano lo sviluppo psichico dei giovani, pregiudicando anche la loro formazione futura.

Di più Assenteismo scolastico, un fenomeno in crescita in Svizzera
piloti

Altri sviluppi

Swiss ha reso accessibili informazioni sui piloti

Questo contenuto è stato pubblicato al La compagnia aerea Swiss ha reso accessibili per sbaglio dati sensibili relativi alle valutazioni dei piloti a persone non autorizzate: la causa è da ricercare in un errore interno nell'archiviazione delle informazioni, ha indicato oggi la società.

Di più Swiss ha reso accessibili informazioni sui piloti
posta svizzera

Altri sviluppi

Posta, forti critiche ad alcuni aspetti della revisione dell’ordinanza

Questo contenuto è stato pubblicato al L'ordinanza sulle poste contiene aspetti problematici: non piacciono la maggiore flessibilità nella consegna a domicilio di lettere, nonché l'obbligo di recapitare gli invii non più in ogni casa abitata ma solo negli insediamenti abitati tutto l'anno.

Di più Posta, forti critiche ad alcuni aspetti della revisione dell’ordinanza
Thomas Matte

Altri sviluppi

L’FC Zurigo denuncia un parlamentare UDC per le sue accuse di discriminazione

Questo contenuto è stato pubblicato al La squadra di calcio ha denunciato penalmente il consigliere nazionale Thomas Matter. Il Motivo? Aver rinfacciato al club sportivo, con un video su TikTok, di discriminare i giovani talenti di nazionalità svizzera.

Di più L’FC Zurigo denuncia un parlamentare UDC per le sue accuse di discriminazione
id-e

Altri sviluppi

Il comitato contrario sostiene che la legge sull’identità elettronica apra la strada ad abusi

Questo contenuto è stato pubblicato al La legge sull'identità elettronica (Legge sull'Id-e, LIdE) pone le basi per l'utilizzo commerciale dei dati dei passaporti svizzeri da parte delle grandi aziende tecnologiche e non protegge abbastanza le informazioni personali riguardanti i cittadini.

Di più Il comitato contrario sostiene che la legge sull’identità elettronica apra la strada ad abusi

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR