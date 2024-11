I prezzi dei generici sono “decisamente troppo alti” in Svizzera, secondo Mister Prezzi

Il Sorvegliante federale dei prezzi Stefan Meierhaus. Keystone-SDA

I prezzi svizzeri dei 20 principi attivi con brevetto scaduto più venduti sono decisamente troppo alti. È quanto emerge da un raffronto con i prezzi all'estero. I generici più economici costano in media più del doppio rispetto a quelli dei 15 Paesi confrontati.

Keystone-ATS

I farmaci originali con brevetto scaduto sono inoltre più cari del 62%, ha annunciato martedì nella sua newsletter il Sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhaus.

Il generico più economico all’estero costa in media il 39% del prezzo svizzero, vale a dire il 61% in meno. Anche nel Paese di confronto più caro, ovvero la Spagna, il farmaco generico più conveniente costa in media il 73% del prezzo elvetico. Nel Regno Unito, si paga in media solo il 16% del prezzo svizzero, deplora Meierhans.

Un grande potenziale di risparmio

Secondo “Mister Prezzi”, i risultati dell’analisi mostrano che esiste ancora un notevole potenziale di risparmio nel settore sanitario. I risultati sono paragonabili a quelli dei confronti dei prezzi effettuati negli anni precedenti (l’ultimo nel 2021).

Nel contempo, essi dimostrano che le misure attuate finora non sono sufficienti per ottenere le riduzioni di prezzo sperate. Il Sorvegliante dei prezzi ritiene quindi che siano assolutamente necessarie ulteriori misure per ridurre efficacemente i prezzi.

Meierhans raccomanda pertanto un nuovo meccanismo di determinazione dei prezzi basato su un confronto internazionale specifico per i generici e i biosimilari, si legge nella newsletter.

Inoltre, si dovrebbe introdurre un obbligo di dispensare generici e promuoverli eliminando gli ostacoli all’omologazione e alla prescrizione dei principi attivi. Meierhans vorrebbe anche abolire il principio di territorialità. Ciò significherebbe che l’assicurazione di base rimborserebbe i farmaci acquistati su prescrizione all’estero se sono più economici.