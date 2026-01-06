Accordo di Mister Prezzi con i siti di annunci, più trasparenza e risparmi

Il sorvegliante dei rpezzi svizzero Stefan Meierhans. Keystone-SDA

Il Sorvegliante dei prezzi ha ottenuto da SMG Swiss Marketplace Group tariffe più trasparenti per i portali di annunci immobiliari, con conseguenti risparmi per i clienti.

4 minuti

Keystone-ATS

Più trasparenza nelle tariffe dei portali di annunci, in particolare in ambito immobiliare, con conseguenti risparmi per i clienti. È quanto ha ottenuto il Sorvegliante dei prezzi, che dopo trattative definite “difficili” ha concluso accordi amichevoli con il gestore interessato, vale a dire SMG Swiss Marketplace Group.

Nel settore immobiliare l’autorità – chiamata in causa da diversi inserzionisti – “ha riscontrato un’elevata complessità e una trasparenza dei prezzi in parte limitata”, si legge in un comunicato odierno. I negoziati hanno portato a concordare la creazione di un pacchetto di commercializzazione trasparente per Homegate.ch, ImmoScout24.ch, Acheter-Louer.ch, ImmoStreet.ch, alle-immobilien.ch e home.ch.: con la cosiddetta “Flex Offer” i clienti riceveranno a un prezzo fisso (canone mensile di 44 franchi e un costo aggiuntivo per ogni annuncio di 505 franchi per le case nonché appartamenti e 370 franchi per gli affitti, tutto IVA esclusa) i servizi del pacchetto “Experienced” senza limiti di tempo. Il nuovo approccio semplifica il controllo dei costi e offre in diversi casi un notevole potenziale di risparmio rispetto ai modelli precedenti, sottolineano i servizi di Mister Prezzi.

Nel caso della piattaforma Ricardo, l’attenzione si è concentrata sulle commissioni che devono essere pagate per le vendite andate a buon fine. Dopo intense trattative, il Sorvegliante dei prezzi ha concordato diversi ribassi del 10% per vari formati di vendita. Anche alcuni grandi clienti con un fatturato minimo di 100’000 franchi potranno beneficiare di una diminuzione tariffaria del 10%.

Le nuove offerte saranno attuate entro il primo aprile. Entrambi gli accordi amichevoli sono consultabili sul sito web della Sorveglianza dei prezzi.

Da parte sua SMG in una presa di posizione odierna sottolinea di aver concluso l’accordo senza riconoscere alcun comportamento abusivo. La società afferma di apprezzare la certezza giuridica per i prossimi tre anni. L’intesa – aggiungono i dirigenti – non ha peraltro alcuna influenza sugli obiettivi finanziari e sulle previsioni di crescita e redditività dell’azienda.

Con le sue piattaforme il gruppo domina la quotidianità digitale in Svizzera: nel settore immobiliare, la quota di mercato è pari a circa il 70-75% e la posizione è di rilievo anche nel comparto automobilistico e in quello degli annunci economici.

Oltre al Sorvegliante dei prezzi, anche la Commissione della concorrenza (Comco) ha recentemente condotto delle indagini. I rilievi includevano, tra l’altro, aumenti abusivi dei prezzi e una posizione di mercato potenzialmente troppo dominante. SMG ha sempre sottolineato di essere in costante contatto con le autorità e di agire in conformità con le normative.

Nel 2024 l’azienda ha realizzato un fatturato di 291 milioni di franchi con un margine EBITDA (cioè in relazione al risultato prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) del 48%, che nel primo semestre del 2025 è salito a oltre il 54%. Nel settembre scorso l’azienda è stata quotata alla borsa svizzera, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 4,7 miliardi di franchi: era stata la più grande quotazione dell’anno in Europa. Dal momento dell’esordio sul mercato l’azione ha perso a tutt’oggi il 25% del suo valore.

Articoli più popolari I più discussi