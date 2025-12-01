Miliardario svizzero chiede più tasse per i super ricchi

Alfred Gantner è alla testa di un gruppo finanziario e ha un patrimonio stimato tra 2,5 e 3 miliardi di franchi, stando alla rivista economica Bilanz. Keystone-SDA

Dopo la sonora bocciatura dell'Iniziativa per il futuro avvenuta ieri, il miliardario svizzero Alfred Gantner chiede un'imposta sul capitale più alta per i super ricchi.

“Abbiamo bisogno un’imposizione progressiva del patrimonio”, ha detto il co-fondatore del gruppo finanziario Partners Group in dichiarazioni rilasciate alle testate Tamedia. “Non può essere che in questo Paese poche persone abbiano una fortuna enorme, e altre non sappiano come pagare il premio della cassa malati o l’affitto”.

“Si potrebbe ad esempio dire, che a partire da 200 milioni di franchi è dovuto l’un percento di imposte. Da mezzo miliardo sarebbe l’1,2%, da un miliardo l’1,5% e così via”, ha spiegato Gantner. Se la società non interviene, “gli Elon Musk, i Mark Zuckerberg e il sottoscritto Fredy Gantner nei prossimi 20 anni potranno ammassare ancora più soldi”, ha proseguito.

Sempre più spesso le aziende creano valore e non lo distribuiscono ai dipendenti. Con l’intelligenza artificiale, questo tendenza si accentuerà. “Avremo bisogno di un nuovo sistema di tassazione per poter reagire”, ha detto ancora Gantner.

Come noto, ieri il popolo elvetico ha nettamente rifiutato l’iniziativa della Gioventù socialista di un’imposta di successione del 50% per i super ricchi.

