Migros vuole aprire140 nuove filiali nei prossimi anni

Keystone / Gaetan Bally

Migros conta di aprire 140 filiali entro il 2029: lo afferma la presidente della Federazione delle cooperative Migros (FCM) Ursula Nold.

3 minuti

Keystone-ATS

“Vogliamo avvicinarci alle persone, ai quartieri”, afferma la dirigente in un’intervista pubblicata dalla Schweiz am Wochenende. “Raggiungeremo meglio circa 200’000 famiglie in più. I negozi di formato più piccolo stanno acquisendo importanza perché il comportamento d’acquisto è cambiato: oggi molti clienti non fanno più la spesa settimanale, ma acquistano più spesso e in modo più mirato, spesso dopo il lavoro”.

“Migros sta nuovamente espandendosi”, argomenta la 56enne. “Attualmente abbiamo circa 1’000 posti vacanti e circa 850 posti di apprendistato. La suddetta espansione con 140 nuovi negozi creerà ulteriori impieghi. Per questo abbiamo bisogno di personale qualificato”. Per quanto riguarda i precedenti tagli dell’organico, delle 1’300 persone interessante circa 800 hanno trovato un nuovo posto presso il gruppo.

Intanto il fatturato nel 2025 ha subito una flessione definita leggera. “Era prevedibile: abbiamo abbassato i prezzi per un importo complessivo di 500 milioni di franchi e questo ha avuto un impatto negativo sui ricavi nel breve termine. Siamo tuttavia convinti, e abbiamo indicazioni in tal senso, che queste misure aiuteranno Migros a tornare a crescere e a conquistare quote di mercato nel medio periodo”.

Una cosa che si nota – affermano i giornalisti della testata argoviese – è il fatto che sugli scaffali vi sono meno prodotti della linea M-Budget. “Esatto”, risponde l’intervistata. “Abbiamo optato per un imballaggio più neutro e un design più accattivante. Il contenuto e i prezzi rimangono però gli stessi di quelli del marchio M-Budget”.

“Siamo più di un supermercato”, osserva la manager. “Offriamo prodotti non alimentari con Digitec Galaxus, servizi sanitari con Medbase, centri dentistici, palestre e, non da ultimo, c’è la Banca Migros. Il risultato è un ecosistema che nessun’altra azienda è in grado di offrire con una tale ampiezza. E più una persona utilizza questo ecosistema, più dovrebbe poterne trarre vantaggio”, conclude.



Articoli più popolari





Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

Quando i bambini illegittimi venivano trafficati di nascosto dalla Svizzera verso Milano

Di più Quando i bambini illegittimi venivano trafficati di nascosto dalla Svizzera verso Milano





Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

Gli italiani dominano la classifica dei super ricchi in Svizzera

Di più Gli italiani dominano la classifica dei super ricchi in Svizzera





Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

Il giorno in cui nacque il confine italo-svizzero

Di più Il giorno in cui nacque il confine italo-svizzero





Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

Le fucilate del San Gottardo: quando la Svizzera sparò sui minatori italiani

Di più Le fucilate del San Gottardo: quando la Svizzera sparò sui minatori italiani





Altri sviluppi

Lavoro ed economia

Il salario mediano svizzero supera i 7’000 franchi lordi al mese

Di più Il salario mediano svizzero supera i 7’000 franchi lordi al mese



























































Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative