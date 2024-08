Migliaia di tibetani accolgono il Dalai Lama a Zurigo

Una cerimonia alla quale hanno partecipato oltre 10'000 persone. Keystone / Michael Buholzer

Giunto a Zurigo venerdì sera, il Dalai Lama ha registrato il tutto esaurito per l'incontro organizzato con i fedeli a Zurigo.

Oltre 10’000 persone hanno affollato l’Hallenstadion di Zurigo per assistere a una cerimonia di lunga vita, celebrata dalla guida spirituale tibetana.

“Il Dalai Lama è visto come rappresentante autentico della cultura buddista. Da sempre vuole migliorare la comprensione fra i popoli e le religioni. Questo suo impegno, nonché la lotta per la libertà del suo popolo tibetano sono riconosciute in tutto il mondo”, ha dichiarato ai microfoni della Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI l’organizzatore della vsita Tesering Balok.

La sua lotta per la causa tibetana lo ha reso, per alcuni, anche una figura controversa, ma secondo alcuni, come per esempio il giornalista Piero Verni, autore della biografia autorizzata del Dalai Lama, quest’ultimo potrebbe addirittura avvicinare Pechino al Tibet. “È una figura moderata, con la quale la Cina potrebbe parlare, ma sta sprecando questa opportunità”. Nel suo pensiero, spiritualità, politica ed etica sono interconnesse ed è difficile separarle.

Dopo la cerimonia zurighese, il Dalai Lama è rientrato in India, dove vive in esilio da oltre 60 anni.

