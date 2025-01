Michelle Hunziker presenterà l’Eurovision Song Contest

Michelle Hunziker ha alle spalle una vasta esperienza come conduttrice. Keystone-SDA

L’edizione 2025 della manifestazione canora, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, sarà presentata dalla showgirl italo-svizzera, che sarà affiancata da Sandra Studer e Hazel Brugger.

Keystone-ATS

La notizia è stata confermata lunedì pomeriggio dalla Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG, organizzatrice dell’evento.

In mattinata la voce della partecipazione di Michelle Hunziker era già stata anticipata dal quotidiano romano Il Messaggero e confermata da un post su Instagram dalla stessa show girl, che annunciava di essere in treno verso la Svizzera per un evento importante.

Michelle Hunziker, nata a Sorengo, in Ticino, nel 1977, negli anni ha già accumulato numerose esperienze come presentatrice, tra l’altro anche del Festival della canzone italiana di Sanremo.

La svizzero-americana Hazel Brugger lavora come comica, cabarettista e conduttrice televisiva e vive attualmente nella regione di Francoforte. La zurighese Sandra Studer è invece moderatrice, presentatrice e cantante. Ha rappresentato la Svizzera all’edizione 1991 dell’ESC a Roma cantando con lo pseudonimo di Sandra Simò e classificandosi al quinto posto.

L’ESC sarà organizzato quest’anno in Svizzera dato che l’edizione passata è stata vinta dall’artista di bandiera Nemo. La finale è prevista il 17 maggio nella St. Jakobshalle di Basilea. Allo show – ha precisato la SSR SRG – parteciperanno grossi nomi, quali il croato Baby Lasagna, classificatosi secondo lo scorso anno con il tormentone “Rim Tim Tagi Dim”, la cantautrice elvetica Anna Rossinelli – che nel 2011 aveva rappresentato la Svizzera all’ESC di Düsseldorf – e il produttore discografico e discjockey basilese DJ Antoine.

“Molto più che presentare”

“Era importante per noi ingaggiare conduttori che sapessero fare molto di più che presentare”, hanno indicato i co-produttori esecutivi, Moritz Stadler e Reto Peritz, citati in una nota. “Hazel, Sandra e Michelle portano sul palco una versatilità unica. Siamo incredibilmente orgogliosi di avere come conduttrici tre donne così straordinarie e diverse. Insieme a Mélanie e Sven, i nostri due conduttori per l’Arena plus Public Viewing nello stadio di calcio, formano un vero e proprio ‘dream team’ che ispirerà il pubblico di tutto il mondo! Insieme, la squadra riflette la diversità culturale e linguistica del Paese. Insieme rappresentano l’apertura della Svizzera, la sua capacità di costruire ponti tra le culture e la sensazione di essere una casa per tutti”.

La SSR SRG sottolinea che l’ESC 2025 vuole essere un evento per “l’intera società svizzera attraverso progetti e occasioni specifici” e quindi non solo gli spettacoli nella St. Jakobshalle e nell’Arena plus.

Ad esempio, da febbraio 2025, in collaborazione con “SRF School”, saranno disponibili materiali didattici sull’ESC nelle quattro lingue nazionali, che gli insegnanti interessati potranno inserire liberamente nelle loro lezioni. Il programma sarà completato da laboratori di canto e da un concorso di video-canzoni per le classi e le bande scolastiche.