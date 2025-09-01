Mezzo milione di visitatori alla Festa federale di lotta svizzera
La Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri, conclusasi ieri entrerà nella storia per quanto riguarda il numero di visitatrici e visitatori.
Sono stati infatti in tutto mezzo milione gli appassionati accorsi a Mollis, nel Canton Glrona, tra il 15 e il 31 agosto.
Lo ha comunicato ieri sera il comitato organizzativo, secondo cui la cifra “entrerà negli annali”. Nella nota gli organizzatori hanno anche lodato il piano di trasporto messo a punto dalle FFS. Per presenziare all’evento, che si tiene ogni tre anni, si sono recati in treno infatti molte più persone del previsto. Per l’occasione, le Ferrovie federali svizzere hanno messo a disposizione 500 corse speciali con 170’000 posti a sedere.
Conclusa la Festa federale di lotta svizzera, il re è grigionese
La Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri 2025 si è conclusa oggi a Mollis, nel canton Glarona, con l’incoronazione del nuovo re, il 30enne grigionese Armon Orlik.
Ieri, in occasione della giornata conclusiva, la Glarnerland-Arena ha registrato il tutto esaurito. “Siamo molto soddisfatti e siamo riusciti a superare anche le aspettative più ottimistiche”, ha dichiarato il presidente del comitato Jakob Kamm, citato nel comunicato.
Il programma a margine della Festa federale di lotta svizzera si è esteso lungo l’arco di due settimane.
