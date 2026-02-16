Mezzi di pagamento, smartphone supera contanti e carte

Supera anche le carte di credito e debito. Keystone-SDA

Secondo il Visa Payment Monitor, lo smartphone ha superato per la prima volta carte fisiche e contanti, diventando il metodo di pagamento preferito dalla popolazione svizzera.

2 minuti

Keystone-ATS

Il telefonino è diventato il mezzo di pagamento preferito da svizzere e svizzeri, superando per la prima volta le carte fisiche e il contante. È quanto emerge dal Visa Payment Monitor 2026, pubblicato lunedì.

Secondo il sondaggio, il 28% della popolazione indica il pagamento tramite smartphone come modalità favorita. Seguono a breve distanza le carte di debito (27%) e il contante (25%).

“Chi paga in modalità contactless con il telefonino utilizza in realtà la carta memorizzata sul dispositivo. Questo dimostra che gli investimenti del settore nelle moderne carte di debito sono stati una scelta strategica corretta”, ha dichiarato Santosh Ritter, di Visa Svizzera, all’agenzia finanziaria AWP.

Il fenomeno è particolarmente marcato tra le e i giovani. Quasi i tre quarti delle persone intervistate tra i 18 e i 35 anni ritengono che oggi dovrebbe essere possibile pagare ovunque con carta o tramite smartphone. Nella stessa fascia d’età, due persone su tre effettuano già pagamenti mobili, mentre sull’intera popolazione circa una persona su due utilizza lo smartphone alla cassa.

Nonostante l’avanzata del digitale, quasi la metà di intervistati e intervistate afferma di portare con sé contanti, essenzialmente per timore di non poter pagare in modalità elettronica in alcuni esercizi commerciali. Al contempo, il 32% dichiara di evitare i negozi che accettano esclusivamente contanti. Conseguenza: “Chi non accetta pagamenti digitali rischia di perdere clientela e fatturato”, avverte Ritter.

Per realizzare il Visa Payment Monitor, l’istituto di ricerca Forsa ha intervistato online, nel novembre 2025, un campione rappresentativo di 1’022 persone residenti in Svizzera di età superiore ai 18 anni (di cui 505 appartenenti alla fascia 18-35 anni).

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative