Perdere peso e rimettersi in forma in pochissimi minuti? Sembrerebbe possibile grazie all’HIIT, allenamento ad alta intensità intervallato, o metodo Tabata.

Perdere peso e rimettersi in forma in pochissimi minuti? Sembrerebbe possibile grazie all'HIIT, allenamento ad alta intensità intervallato, o metodo Tabata. Secondo molti studi sarebbe più efficace del tradizionale allenamento lungo e regolare e porterebbe benefici enormi al sistema cardiovascolare e muscolare. Per verificarlo Falò, la trasmissione di approfondimento della RSI, ha confrontato le due metodologie seguendo e valutando due gruppi di persone sottoposte ad un test. Una puntata, quella di Falò, interamente dedicata alle nuove tendenze nella ricerche del benessere, anche con un ampio capitolo sull'esplosione del fenomeno yoga. Ecco dunque la puntata. Se volete seguire l'esempio pure voi, occorre innanzitutto fare una visita medica.