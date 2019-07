Gli esperti ritengono che all'origine dell'inondazione ci sia un ghiacciaio che si è parzialmente sciolto a causa delle inusuali temperature che si registrano anche a altitudini elevate, come testimonierebbe la sabbia e il pietrame trasportati dal torrente in piena.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Torrente allaga Zermatt a causa del clima torrido 25 luglio 2019 - 13:10 Il clima torrido di questi giorni sta contribuendo alla formazione di fenomeni del tutto eccezionali sull'arco alpino. L'ultimo esempio riguarda il Triftbach, torrente che attraversa la rinomata località vallesana di Zermatt ai piedi del Cervino. Nonostante l'assenza di precipitazioni mercoledì sera il corso d'acqua è uscito dagli argini e ha inondato, tra lo stupore di residenti e turisti, i piani bassi di numerose abitazioni del paese montano. I ponti sono stati chiusi e i pompieri sono al lavoro con diversi automezzi, soprattutto per svuotare le cantine allagate. Gli esperti ritengono che all'origine dell'inondazione ci sia un ghiacciaio che si è parzialmente sciolto a causa delle inusuali temperature che si registrano anche a altitudini elevate, come testimonierebbe la sabbia e il pietrame trasportati dal torrente in piena. In proposito la sindaca di Zermatt, Romy Biner-Hauser, ha precisato che si è improvvisamente svuotato un lago sotterraneo creatosi sotto un'area ghiacciata a monte della località vallesana. L'inondazione, ha confermato la polizia cantonale, non ha provocato il ferimento di persone mentre i danni della piena devono ancora essere stimati.