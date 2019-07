Sono circa 6'000 gli alpigiani tornati in queste settimane in montagna, ma ne servirebbero di più.

Il numero di alpigiani in svizzera sta calando drasticamente. In molti alpeggi si fatica a trovare personale capace di fare formaggi e altri prodotti caseari. Alcuni parlano di una vera e propria emergenza.

Svizzera, alpigiani cercansi 15 luglio 2019 - 20:57 Il numero di alpigiani in svizzera sta calando drasticamente. In molti alpeggi si fatica a trovare personale capace di fare formaggi e altri prodotti caseari. Alcuni parlano di una vera e propria emergenza. Lavoro intenso, incidenti, conflitti interpersonali. Le ragioni per le quali gli alpigiani rinunciano alla professione sono molteplici. Quest'anno rimpiazzare chi parte è diventato molto più difficile. Solo nel mese di giugno, Barbara Sulzer, dell'agenzia di collocamento Alpofon ha dovuto cercare 63 alpigiani, il 25% in più rispetto all'anno precedente. "Forse sta un po' passando il boom che c'è stato negli ultimi anni, quando andare sull'alpe in estate era molto di moda", spiega ai microfoni della Radiotelevisione svizzera. "Oppure le persone hanno capito che si tratta di un lavoro veramente duro e dunque preferiscono fare altro."