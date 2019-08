L'avvento di Internet non è estraneo a questo cambiamento. " Ho guardato parecchi video su youtube per sapere come comportarci, cosa fare… spiega alla Radiotelevisione Svizzera una turista asiatica. Abbiamo prenotato online anche i biglietti dei treni e gli alberghi ed eccoci qui".

I turisti asiatici viaggiano sempre più da soli 19 agosto 2019 - 08:48 Meglio le vacanze individuali o in piccoli gruppi che i viaggi organizzati di massa: i turisti provenienti dall'Asia stanno cambiando le loro abitudini. Scene come quelle viste a Lucerna lo scorso maggio, quando in un solo giorno sono arrivati ben 12'000 turisti cinesi in gita premio, sono certamente impressionanti. Tuttavia, occultano un'importante evoluzione nel modo di viaggiare dei visitatori provenienti dall'Asia. "Una decina di anni fa, solo il 10% [dei turisti asiatici] viaggiava da solo, oppure in un gruppo di al massimo cinque persone. Oggi questa proporzione è del 35-40%", afferma Véronique Kanel, portavoce di Svizzera Turismo. L'avvento di Internet non è estraneo a questo cambiamento. " Ho guardato parecchi video su youtube per sapere come comportarci, cosa fare… spiega alla Radiotelevisione Svizzera una turista asiatica. Abbiamo prenotato online anche i biglietti dei treni e gli alberghi ed eccoci qui". Questa indipendenza ha un impatto anche sulla durata del soggiorno. I turisti sono infatti meno affrettati. "Constatiamo che il turista individuale rimane in Svizzera da tre giorni fino a una settimana più a lungo", precisa Véronique Kanel.