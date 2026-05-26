Meno turisti in Svizzera in estate, mancheranno gli asiatici
La guerra in Medio Oriente avrà un impatto negativo sulla stagione estiva per il settore turistico svizzero.
Secondo le previsioni dell’Istituto KOF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo, i pernottamenti fra inizio maggio e fine ottobre scenderanno a 24,8 milioni, con una flessione annua dell’1,6%.
A incidere saranno in particolare gli ospiti asiatici, che quest’estate viaggeranno molto meno verso la Svizzera: il KOF stima una contrazione del 10% per gli arrivi dal continente, con un calo addirittura del 26% per i cinesi. Un anno fa, nella stessa stagione, gli asiatici rappresentavano il 12,4% dei pernottamenti esteri: nel 2026 la quota scenderà all’11,5%.
La causa principale è la guerra in Iran, che ha sconvolto il traffico aereo: il rincaro del carburante, le tariffe più salate e le rotte più lunghe o incerte rendono i viaggi intercontinentali verso la Svizzera meno attraenti. “Mentre gli ospiti europei possono ancora raggiungerci comodamente in auto, treno o con voli brevi, i mercati lontani subiscono il contraccolpo più duro”, si legge in uno studio pubblicato oggi.
La domanda interna non sarà in grado di compensare questa tendenza: per i viaggiatori svizzeri si prevedono 11,8 milioni di pernottamenti, con un aumento limitato allo 0,2%. L’Europa, invece, segnerà un calo marginale dello 0,4%, attestandosi su 6,7 milioni di notti: anche in questo caso l’incertezza e l’aumento dei prezzi dei voli spingeranno molti a scegliere destinazioni più vicine rispetto alla Confederazione.
Le previsioni del KOF confermano in larga parte quelle dell’istituto BAK Economics della scorsa settimana, che aveva pronosticato un meno 1,0% per l’estate 2026. Per il prossimo inverno 2026/27, invece, il quadro – nell’ottica degli operatori – è più rassicurante: il KOF si aspetta 18,7 milioni di pernottamenti, un dato sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. “L’inverno dipende meno dai viaggi intercontinentali ed è sostenuto principalmente dagli ospiti svizzeri e dai mercati europei vicini”, affermano gli specialisti.
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