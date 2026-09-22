Membro delle forze speciali bielorusse a giudizio in Svizzera

Keystone / Micahel Schmid

Un cittadino bielorusso, assolto in prima istanza, è nuovamente a processo in appello a San Gallo per sparizione forzata, in seguito al ricorso presentato dai familiari di tre oppositori politici scomparsi.

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Keystone-ATS

È iniziato davanti al Tribunale cantonale di San Gallo il processo a carico di un presunto membro di un’unità speciale bielorussa. I familiari di politici dell’opposizione scomparsi in Bielorussia chiedono una condanna per sparizione forzata.

Yuri Garawski, cittadino bielorusso oggi 48enne, aveva dichiarato nel 2019, durante la sua richiesta d’asilo, di aver partecipato nel 1999 agli omicidi di tre esponenti politici dell’opposizione su ordine del regime di Aleksandr Lukaschenko.

Il processo verte sulla fattispecie penale della sparizione forzata, sancita dal 2017 nel Codice penale svizzero. Questo articolo di legge si basa su una convenzione delle Nazioni Unite.

Nel settembre del 2023, il Tribunale distrettuale di Rorschach aveva assolto in prima istanza l’imputato a causa di dichiarazioni contraddittorie e per mancanza di prove. Contro questa sentenza, le familiari dei politici scomparsi all’epoca hanno presentato appello in qualità di accusatrici private.

Il dibattimento è seguito da numerosi media e ONG.

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