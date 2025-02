Media internazionali meno critici nei confronti della Svizzera nel 2024

Complice anche la conferenza sul Bürgenstock, la Svizzera è stata risparmiata dalle critiche. Keystone-SDA

Complice anche la conferenza sulla pace in Ucraina al Bürgenstock (canton Nidvaldo) che ha attirato l'attenzione internazionale, nel 2024 i media esteri hanno parlato della Svizzera in modo meno critico, e intenso, rispetto ai due anni precedenti.

Keystone-ATS

A parte i soliti cliché, l’immagine della Confederazione all’estero è molto buona, anche se c’è più scetticismo fra la popolazione dei Paesi confinanti, indica una nota odierna di Presenza Svizzera.

Il 2024 è stato un anno positivo per l’immagine del paese, indica Presenza Svizzera. A scatenare l’eco mediatico è stata la conferenza sulla pace, grazie alla quale la Svizzera e i suoi buoni uffici hanno ricevuto un alto livello di visibilità.

Hanno goduto di una copertura mediatica superiore alla media anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) contro la Svizzera nella causa dell’associazione “Anziane per il clima” e la vittoria del cantante Nemo all’Eurovision Song Contest.

Stando a Presenza Svizzera, la percezione complessiva che la popolazione all’estero ha della Svizzera continua a essere molto buona. Rispetto ai sette Paesi di riferimento, la Confederazione si classifica al primo posto.

Non mancano i cliché

La Svizzera è inoltre messa spontaneamente in relazione con caratteristiche molto positive, anche se non mancano i cliché: montagne, bellezza del paesaggio e benessere. Oltre a prodotti di qualità come il cioccolato e gli orologi, regolarmente associati alla Svizzera, anche elementi specifici, come la qualità delle banche e delle istituzioni finanziarie elvetiche, sono percepiti positivamente.

Nel 2024, le valutazioni da parte della popolazione all’estero in merito alla neutralità svizzera sono migliorate rispetto a quanto rilevato nel 2022. All’epoca, dopo l’inizio dell’attacco russo all’Ucraina, le voci nei confronti della Svizzera si erano fatte momentaneamente più critiche.

La percezione della Svizzera nei Paesi confinanti è generalmente più differenziata e talvolta anche un po’ più scettica rispetto a quella registrata nei Paesi più lontani. Gli abitanti di Germania e Austria spesso associano la Svizzera a prezzi elevati. In generale, più un Paese è lontano, tanto più l’immagine che la popolazione locale ha della Svizzera è caratterizzata da stereotipi e luoghi comuni.