Mario Gattiker sarà il consulente del Consiglio federale sulle relazioni con l’UE

Di più Richieste di asilo in Svizzera, netto calo dei minorenni non accompagnati nel 2024

Questo contenuto è stato pubblicato al Lo scorso anno il numero di minorenni non accompagnati che hanno chiesto asilo in Svizzera è sceso di quasi il 40% rispetto al 2023. Il calo è riconducibile a un numero di domande sempre più esiguo da cittadini afgani, turchi e siriani.

Questo contenuto è stato pubblicato al Lo scorso anno la compagnia aerea Swiss ha realizzato un fatturato in aumento, ma un utile in calo.

Altri sviluppi

Impianti di risalita, ospiti sopra le attese in febbraio

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli impianti di risalita svizzeri hanno accolto il 7% in più di ospiti in febbraio rispetto allo stesso mese del 2024, nonostante quest'anno le vacanze sportive in diversi cantoni - come il Ticino - cadano a marzo. Il numero di ospiti ha superato le aspettative.

Di più Impianti di risalita, ospiti sopra le attese in febbraio