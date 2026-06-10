Maltempo, supercella da record sul basso Ticino

Immagine illustrativa. Keystone-SDA

Una supercella ha colpito il Mendrisiotto (basso canton Ticino) con chicchi fino a 7 centimetri, provocando ingenti danni e un intenso intervento dei soccorritori senza tuttavia causare feriti.

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RSI Info

Nel Mendrisiotto si sono concluse solo all’alba le attività dei pompieri che dalla serata di martedì sono stati fortemente sollecitati dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sull’intera regione. Sono stati così mobilitati 35 militi con una ventina di veicoli. Sono caduti chicchi fino a 7 centimetri di diametro, grossi come palline da tennis. Molta l’apprensione, considerevoli i danni, ma fortunatamente nessun ferito.

Ma cos’è successo dal punto di vista meteorologico? La Radiotelevisione svizzera di lingua italiana RSI lo ha chiesto a Luca Nisi, meteorologo di MeteoSvizzera. “Si è trattato di una supercella, che se vogliamo è la categoria più intensa dei temporali. Si è sviluppata sul Basso Lago Maggiore e poi si è spostata verso est, interessando prima il Basso Malcantone e poi il Mendrisiotto”.

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“È stato – aggiunge Nisi – un temporale simile a quanto successo a Locarno il 25 agosto del 2023, con chicchi di grandine di 3-4 centimetri di diametro e qualcuno da 5 centimetri. Nel Locarnese tre anni fa i chicchi furono però di 5-7 centimetri. L’altra similitudine è questa: la supercella ha colpito una zona densamente popolata e quindi i danni sono maggiori rispetto a quando tocca zone di montagna”.

“Il pluviometro di Coldrerio – prosegue Nisi – ha misurato 40,9 litri per metro quadrato, un dato di pochissimo inferiore al record svizzero che è di 41 litri per metro quadrato misurato a Losanna nel giugno del 2018. Bisogna però considerare che questo è il nuovo valore più alto per il Sud delle Alpi: ha infatti superato quanto registrato nel 2024 a Cadenazzo, che era stato di 37,1 per metro quadrato. Le precipitazioni sono state davvero molto forti, ma si può immaginare che i tanti chicchi di grandine possano avere influenzato questa misurazione”.

“I temporali supercellulari – spiega infine Luca Nisi – interessano ad intervalli più o meno regolari il Sottoceneri ed in particolare il Mendrisiotto. Un fenomeno del genere in Ticino me lo aspetto dunque maggiormente a sud che a nord. Questo perché nelle Alpi manca umidità rispetto alla pianure. E perché le montagne elevate vanno a disturbare le strutture a bassi strati di questi temporali. Quindi se una grandinata con chicchi di 2 centimetri è da considerarsi la normalità per il Sottoceneri, è invece una rarità per l’Alto Ticino”.

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