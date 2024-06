Maltempo, situazione in lento miglioramento in Vallese

Due pompieri osservano la portata del Rodano nei pressi di Sierre. Keystone / Jean-Christophe Bott

Nonostante il lieve calo delle acque del Rodano e dei suoi affluenti, il livello di allarme (pericolo marcato) e lo stato d'emergenza non vengono revocati.

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Nel Vallese, il Rodano e i suoi affluenti hanno iniziato lentamente a ritirarsi. Tuttavia, “è necessaria una maggiore vigilanza”, ha dichiarato sabato l’Ufficio cantonale di controllo del Vallese (OCC), che ha mantenuto le misure prese venerdì.

Il servizio del TG

Contenuto esterno

Timori per le valli laterali

Antoine Jacquod, vice capo della sicurezza civile e militare si è detto “molto preoccupato” per le valli laterali, in particolare in quelle di Zermatt, Anniviers e Hérens, dove il terreno impregnato d’acqua è molto instabile.

Altri sviluppi

In queste zone si sono verificate diverse esondazioni e colate detritiche lungo i torrenti laterali, che si stanno ritirando “molto lentamente” e si temono nuove frane.

Intanto la maggior parte delle 230 persone che hanno dovuto essere evacuate venerdì, soprattutto a Chippis, sono potute tornare a casa. Attualmente, ha precisato Antoine Jacquod, “59 persone risultano sfollate in tutto il cantone, secondo le cifre fornite dai comuni.

Nessun treno per Zermatt

Il traffico ferroviario è ripreso sabato mattina tra Riddes e Ardon mentre resta isolata Zermatt a causa dell’interruzione della linea e della strada d’accesso alla nota località alpina. L

a linea ferroviaria tra Visp e Täsch, appena sotto Zermatt, dovrebbe rimanere chiusa almeno fino alla fine della prossima settimana, secondo quanto ha dichiarato la compagnia Matterhorn-Gotthard-Bahn in un comunicato.

Le inondazioni del fiume Vispa, ha spiegato l’azienda di trasporto locale, hanno avuto un impatto “rilevante” sulla linea in diversi punti, rendendo necessari importanti lavori di riparazione. L’obiettivo attuale è quello di “ripristinare il servizio ferroviario tra Täsch e Zermatt il prima possibile”. La situazione del traffico stradale sarà inveca valutata dall’OCC a breve.

Permangono problemi anche sulla tratta in quota servita dalla Gornergrat Bahn (GGB), tra Zermatt e Gornergrat, nella regione del Monte Rosa. Le operazioni di ripristino sono state sospese venerdì pomeriggio a causa di uno smottamento: la galleria di protezione del Riffelbord è stata investita da una frana. L’entità dei danni non è ancora nota. Le operazioni rimarranno sospese almeno fino a martedì.