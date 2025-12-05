Maltempo in Sri Lanka, Berna invia esperti e attrezzature

In risposta all'appello internazionale dello Sri Lanka, devastato da cicloni e piogge torrenziali, la Svizzera sta inviando esperti e attrezzature, oltre agli aiuti già stanziati per altre nazioni colpite nel sudest asiatico.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) mette a disposizione esperti e attrezzature per far fronte ai danni causati da cicloni e piogge torrenziali nello Sri Lanka.

Questo Paese, assieme a Thailandia, Indonesia, Malaysia, Filippine e Vietnam, è tra i più colpiti, con inondazioni e frane di ampia portata, dalle recenti intemperie nel sudest asiatico, ricorda oggi un comunicato il DFAE. Il Paese ha lanciato un appello di aiuto internazionale.

Berna sta preparando l’invio di una squadra di sei membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario. Si tratta principalmente di personale specializzato in materia di acqua, igiene e impianti igienico-sanitari. Aiuti per mezzo milione di franchi sono già stati stanziati per le Filippine e altri sono previsti per il Vietnam. Indonesia, Thailandia e Malaysia non hanno invece presentato alcuna richiesta di aiuto internazionale.

Al momento, il DFAE non dispone di informazioni in merito a cittadini svizzeri rimasti feriti o coinvolti nei disastri naturali in tutti questi Paesi.

