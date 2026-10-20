Malore su un volo Parigi-Roma, donna muore dopo l’atterraggio a Zurigo

Malore su volo Parigi-Roma, donna muore dopo atterraggio a Zurigo Keystone-SDA

A causa di un malore improvviso a bordo di un volo ITA Airways, una passeggera australiana di 61 anni è deceduta sulla pista di Zurigo nonostante l'atterraggio di emergenza e i soccorsi immediati.

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Keystone-ATS

Una passeggera australiana è morta lunedì dopo un atterraggio fuori programma all’aeroporto di Zurigo, deciso in seguito a un suo malore avuto a bordo di un volo di ITA Airways partito da Parigi alla volta di Roma.

La notizia è stata confermata all’agenzia Adnkronos da fonti della compagnia italiana, la quale ha spiegato che l’attivazione delle procedure di soccorso è stata immediata.

A lanciare l’allarme sarebbe stato il marito, che si trovava pure a bordo dell’aereo. La donna, di 61 anni, è stata prontamente assistita dall’equipaggio, insieme a due medici presenti tra i passeggeri, anche con l’utilizzo del defibrillatore.

Nel frattempo il pilota ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Zurigo, per consentire l’assistenza più rapida possibile. Purtroppo, però, non c’è stato niente da fare: la donna è deceduta ancora sulla pista, dopo essere stata caricata su un’ambulanza.

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