Una maggioranza favorevole all’inasprimento delle norme per UBS

Il 25% delle persone intervistate ritiene che il trasferimento di UBS non sarebbe una perdita. Keystone-SDA

Un sondaggio condotto su scala nazionale rivela un ampio consenso tra la popolazione svizzera per un rafforzamento delle regole sul capitale proprio imposte a UBS, nonostante il timore diffuso che ciò possa spingere la banca a spostare la sede all’estero.

1 minuto

Keystone-ATS

La maggioranza degli svizzeri e delle svizzere è favorevole a un inasprimento delle norme sul capitale proprio imposte a UBS da parte della Confederazione.

Ciò vale indipendentemente dal sesso, dalla fascia d’età o dall’appartenenza politica. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato venerdì per conto di “20 Minuten” e di Tamedia.

La maggioranza degli intervistati considera una perdita l’eventuale trasferimento della sede centrale di UBS fuori dalla Svizzera a causa di un inasprimento delle norme sul capitale proprio. Il 65% delle persone interrogate ha risposto “sì” o “piuttosto sì” a una domanda in tal senso. Anche questa opinione era condivisa da tutti i generi, fasce d’età e simpatie politiche.

Secondo il sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Leewas, il 25% degli intervistati e delle intervistate ritiene invece che il trasferimento di UBS “non sarebbe” una perdita o “piuttosto non lo sarebbe”.

I risultati del sondaggio si basano su circa 24’500 risposte fornite tra il 25 e il 28 settembre da partecipanti provenienti dalla Svizzera tedesca, dalla Romandia e dal Ticino. Il margine di errore del campione è pari a +/- 1,9 punti percentuali.