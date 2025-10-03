La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Una maggioranza favorevole all’inasprimento delle norme per UBS

sede UBS
Il 25% delle persone intervistate ritiene che il trasferimento di UBS non sarebbe una perdita. Keystone-SDA

Un sondaggio condotto su scala nazionale rivela un ampio consenso tra la popolazione svizzera per un rafforzamento delle regole sul capitale proprio imposte a UBS, nonostante il timore diffuso che ciò possa spingere la banca a spostare la sede all’estero.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS

La maggioranza degli svizzeri e delle svizzere è favorevole a un inasprimento delle norme sul capitale proprio imposte a UBS da parte della Confederazione.

Ciò vale indipendentemente dal sesso, dalla fascia d’età o dall’appartenenza politica. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato venerdì per conto di “20 Minuten” e di Tamedia.

La maggioranza degli intervistati considera una perdita l’eventuale trasferimento della sede centrale di UBS fuori dalla Svizzera a causa di un inasprimento delle norme sul capitale proprio. Il 65% delle persone interrogate ha risposto “sì” o “piuttosto sì” a una domanda in tal senso. Anche questa opinione era condivisa da tutti i generi, fasce d’età e simpatie politiche.

Secondo il sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Leewas, il 25% degli intervistati e delle intervistate ritiene invece che il trasferimento di UBS “non sarebbe” una perdita o “piuttosto non lo sarebbe”.

I risultati del sondaggio si basano su circa 24’500 risposte fornite tra il 25 e il 28 settembre da partecipanti provenienti dalla Svizzera tedesca, dalla Romandia e dal Ticino. Il margine di errore del campione è pari a +/- 1,9 punti percentuali.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR