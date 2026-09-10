L’USS richiede un aumento generalizzato dei salari del 2,5% per il 2027

Mancano 500 franchi in busta paga Keystone-SDA

In considerazione della debole crescita salariale passata e del miglioramento congiunturale, l'Unione sindacale svizzera ha chiesto per il 2027 un aumento generalizzato del 2,5% e un minimo di 5'000 franchi per i lavoratori diplomati.

Condividi

1 minuto

Keystone-ATS

Un aumento di stipendio generalizzato del 2,5%, alla luce della debole evoluzione dei salari nell’ultimo decennio e di una migliore congiuntura. È la richiesta per il 2027 espressa giovedì dall’Unione sindacale svizzera (USS) in un comunicato.

In tale contesto anche la situazione dei lavoratori dovrebbe migliorare, sostiene l’USS, secondo cui stipendi più alti servirebbero pure per difendere il potere d’acquisto.

Da anni gli stipendi reali inseguono la produttività. Se questa fosse riflessa nello stipendio medio, esso sarebbe superiore di 500 franchi al mese. In alcuni settori, come la sanità, l’alberghiero e i trasporti, gli aumenti salariali non sono sufficienti nemmeno per pareggiare i rincari, prosegue la nota.

Inoltre, l’USS chiede un salario minimo di 5’000 franchi al mese per i lavoratori diplomati. Attualmente solo due terzi di loro – e appena il 60% delle donne – raggiungono tale cifra.

Articoli più popolari