Aumentano i lupi e gli abbattimenti autorizzati

Lupi: autorizzazioni abbattimenti preventivi in forte aumento Keystone-SDA

A causa della crescita della popolazione di lupi e di una modifica normativa che accelera le procedure, quest'anno l'UFAM ha autorizzato un numero di abbattimenti preventivi quasi doppio rispetto all'anno scorso, interessando 39 branchi in sette cantoni.

Condividi

3 minuti

Keystone-ATS

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha rilasciato all’inizio dell’autunno di quest’anno un numero nettamente superiore di autorizzazioni per l’abbattimento preventivo dei lupi rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno scorso. 39 branchi distribuiti in sette cantoni sono oggetto di una decisione di autorizzazione approvata dalla Confederazione, contro i 22 branchi di un anno fa.

Se si aggiunge la richiesta vallesana attualmente all’esame per il Vallon de Réchy, le richieste presentate riguardano 40 branchi, secondo un conteggio regolarmente aggiornato sulla pagina dell’UFAM. La quarta regolazione preventiva dei branchi va dal primo settembre al 31 gennaio.

Questo aumento del numero di autorizzazioni è dovuto in parte a una modifica dell’ordinanza sulla caccia. La KORA, una fondazione incaricata dalla Confederazione di monitorare i carnivori in Svizzera, indica a Keystone-ATS che “l’UFAM può ora concedere un permesso alla regolazione dei cuccioli di lupo prima ancora che la loro presenza sia stata confermata”.

Più lupi

L’obiettivo è “accelerare la procedura affinché i cantoni possano procedere più rapidamente agli abbattimenti”, viene sottolineato. All’inizio della stagione, i cuccioli di lupo si distinguono più facilmente dagli adulti.

L’UFAM ricorda che “il motivo per cui i cantoni hanno presentato un maggior numero di richieste di regolazione parziale è dovuto al fatto che, nel complesso, in Svizzera vi sono più branchi di lupi”. Il loro numero è passato da 26 a 40 tra il 2022 e il 2025.

Il cantone dei Grigioni registra la maggior quantità di richieste approvate, con 20 branchi interessati. L’UFAM ha autorizzato l’abbattimento di due terzi dei cuccioli nati nel 2026 per 18 di questi branchi, concedendo al contempo l’eliminazione totale dei branchi di Calderas e Giarsiom. In Ticino, nove branchi sono oggetto di un abbattimento di fino a due terzi dei cuccioli. A San Gallo, Glarona e Svitto sono stati autorizzati abbattimenti mirati sui due terzi dei cuccioli.

Nel Vallese, la Confederazione ha approvato la soppressione parziale dei cuccioli per i branchi delle Toules e di Nendaz-Isérable. A seguito di una decisione del 29 settembre, il branco di Nanz si è aggiunto a quello di Augstbord tra i gruppi che dovranno essere completamente soppressi. La richiesta di abbattimento totale per il Vallon de Réchy è ancora in sospeso.

Adulto riproduttore preso di mira

Si osserva un’evoluzione specifica per i branchi della Vallée de la Brévine e di Jougne-Suchet, che vivono nei cantoni di Neuchâtel e di Vaud. Per questi due branchi, l’UFAM ha autorizzato la rimozione di due terzi dei cuccioli e di un esemplare adulto riproduttore.

A titolo di confronto, la terza campagna di regolazione condotta tra settembre 2025 e gennaio 2026, ha riguardato sull’insieme dell’inverno 28 branchi in otto cantoni.

L’UFAM aveva allora autorizzato l’eradicazione completa di sei branchi nei Grigioni, in Ticino, nel cantone di Vaud e nel Vallese; abbattimenti parziali riguardavano esclusivamente i cuccioli di quell’anno.

Articoli più popolari