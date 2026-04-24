Swiss e Lufthansa, arriva la tariffa “solo zainetto”

Lufthansa e Swiss lanciano Economy Basic, bagaglio a mano piccolo Keystone-SDA

Con la nuova tariffa Economy Basic, il gruppo Lufthansa (inclusa Swiss) introduce sui voli europei un'opzione più economica che consente di portare a bordo solo un piccolo bagaglio a mano.

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Keystone-ATS

Le compagnie del gruppo Lufthansa – tra cui Swiss – lanciano una nuova offerta tariffaria: la Economy Basic. Il nuovo biglietto, valido sulle tratte europee, consente di portare esclusivamente un bagaglio a mano piccolo.

Si tratta di un’opzione pensata per chi viaggia solo con un oggetto personale, come una borsa per computer o un piccolo zaino, di dimensioni massime 40x30x15 centimetri, spiega il gruppo in un comunicato diffuso giovedì. Resta peraltro immutata la tariffa Economy Light, con bagaglio a mano standard a bordo di misura 55x40x23.

“Si tratta di un ampliamento della nostra offerta: chi desidera volare senza bagaglio a mano e approfittare di una tariffa adeguata, in futuro avrà questa possibilità anche con noi”, ha spiegato all’agenzia AWP un portavoce di Swiss. “Per tutte le altre tariffe esistenti, almeno un bagaglio a mano rimane incluso come prima”.

Complessivamente i viaggiatori potranno scegliere tra quattro diverse opzioni tariffarie in Economy Class e tre in Business Class. La nuova Economy Basic, che sarà disponibile dal 28 aprile per viaggi a partire dal 19 maggio, vale esclusivamente per i voli europei e non va confusa con l’omonima tariffa a lungo raggio, che prevede condizioni diverse.

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