A Lucerna 25’000 persone celebrano l’inizio del carnevale

La pioggia non ha fermato 25'000 persone. Keystone-SDA

Con il tradizionale colpo di cannone e sotto una pioggia battente, il carnevale di Lucerna ha preso il via giovedì mattina davanti a circa 25'000 persone.

Keytone-ATS

Giovedì mattina alle 5.00 in punto, sotto una pioggia battente, ha preso il via a Lucerna il carnevale con il tradizionale colpo di cannone. Per l’occasione circa 25’000 persone si sono riversate nelle strade, secondo stime della polizia.

Le prime ore del carnevale sono trascorse in modo pacifico e festoso, ha dichiarato a Keystone-ATS Yanik Probst, portavoce della polizia di Lucerna. Molte persone sono arrivate in treno o con autobus speciali fino alla stazione per non perdere l’inizio dei festeggiamenti.

Nel pomeriggio si è poi svolto il grande corteo in maschera. Per l’occasione 45 Guggenmusik e i gruppi con carri hanno presentato i loro soggetti colorati e fantasiosi. Il carnevale durerà fino alla notte tra martedì e mercoledì. Quello di Lucerna è il secondo più grande in Svizzera (il primato è detenuto da Basilea, che prenderà il via tra una decina di giorni).

Carro danneggiato provoca ingorghi

Se giovedì la festa si è svolta senza intoppi, mercoledì sera invece un carro del carnevale ha perso una ruota doppia, causando disagi al traffico. È stato necessario recuperarlo con una gru. Nessuno è però rimasto ferito, ha precisato la polizia.

