Vento e pioggia flagellano Lucerna

LU: violento temporale, alberi abbattuti e cantine allagate Keystone-SDA

Decine di chiamate di emergenza hanno richiesto un intenso lavoro da parte dei pompieri nel canton Lucerna, dove martedì i temporali hanno sradicato alberi, allagato locali e causato il ferimento di una persona.

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Keystone-ATS

Violenti temporali accompagnati da forte vento hanno causato danni martedì sera nel canton Lucerna. Secondo la polizia cantonale, alberi abbattuti hanno bloccato le strade e l’acqua piovana è penetrata in diverse cantine.

A causa del temporale, le forze dell’ordine hanno ricevuto oltre 60 chiamate d’emergenza tra le 16:20 e le 20:25, si legge in una nota diffusa mercoledì. I pompieri sono stati impegnati per ore in diversi comuni. A Neuenkirch, un operaio è stato colpito da un pezzo di metallo trascinato dal vento ed è rimasto leggermente ferito.

Molte chiamate d’emergenza sono state effettuate a causa degli alberi abbattuti, che hanno ostacolato il traffico stradale. Anche alcuni veicoli sono stati danneggiati dalla caduta di rami.

Diversi fulmini hanno colpito degli edifici, ha precisato ancora la polizia. A causa del forte vento alcune barriere da cantiere sono cadute. Inoltre, l’acqua si è incuneata in cantine e garage.

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