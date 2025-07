Losanna, un fulmine finisce la sua corsa nel salotto di un appartamento

A Losanna un fulmine ha trapassato il tetto di un’abitazione ed è esploso nel salotto, provocando danni ma nessun ferito, lasciando sotto shock una madre e suo figlio.

tvsvizzera.it/mrj con agenzie

Una donna e suo figlio 15enne non dimenticheranno la sera del 30 giugno quando un fulmine è esploso nel salotto del loro appartamento a Losanna. La notizia è stata riportata dalle testate romande Le Matin Dimanche e 24 heures e ripresa lunedì da tio.ch.

La scaricva elettrica, che non è stata fermata dal parafulmine presente sul tetto della loro abitazione, ha provocato una sovratensione che ha danneggiato diversi elettrodomestici. “Mio figlio era nella sua stanza quando ha visto un enorme bagliore bianco, seguito da una deflagrazione. È stato come una bomba”, ha raccontato la donna.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento è stato grande. Il fulmine ha eluso il parafulmine installato sull’edificio, passando tra una tegola e un elemento metallico della copertura. Un comportamento anomalo che ha sorpreso anche gli esperti.

Sono attualmente in corso verifiche tecniche sull’impianto elettrico e sul sistema di protezione per chiarire le dinamiche dell’incidente. Secondo le statistiche, in Svizzera si registrano ogni anno in media 615 impatti diretti di fulmini, con danni stimati attorno ai 6 milioni di franchi.