Losanna, nessun contatto fra auto della polizia e lo scooter del 17enne morto
La diffusione dei primi risultati dell’inchiesta sull’incidente mortale di Losanna, che ha coinvolto un adolescente in fuga dalla polizia, mira a chiarire le circostanze del sinistro e a stemperare le tensioni scoppiate in città.
Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti
Keystone-ATS
Il Ministero pubblico vodese ha reso noto martedì i risultati iniziali delle indagini sull’incidente avvenuto a Losanna nella notte fra sabato e domenica, nel quale ha perso la vita un adolescente in sella a uno scooter rubato in fuga dalla polizia.
Attualmente, si ritiene che la causa del sinistro fatale, all’origine dei disordini nel capoluogo vodese, sia la perdita di controllo del mezzo da parte della vittima. Non vi sarebbe dunque stato alcun contatto con la pattuglia che lo inseguiva.
La procura, si legge in una nota, ha reso pubblici i primi chiarimenti fattuali emersi a causa della situazione di tensione a Losanna – dove, nel quartiere di Prélaz, per due sere gruppi di giovani hanno affrontato le forze dell’ordine e si sono resi protagonisti di atti di vandalismo – e con l’obiettivo di riportare la calma fra la popolazione.
Le testimonianze
Le informazioni raccolte si basano in particolare su quanto raccontato da due testimoni diretti dei fatti, che viaggiavano in direzione opposta, a bordo di un’auto, nei pressi del luogo dell’incidente. Anche i due agenti coinvolti sono stati interrogati, è stato precisato.
Le dichiarazioni concordano sul fatto che il 17enne indossasse un casco. I due testimoni hanno indicato di essere scesi dal proprio veicolo subito dopo l’incidente e di essersi avvicinati alla vittima prima dell’arrivo della pattuglia, che circolava con le luci blu accese.
Secondo la procura, questo dettaglio tende a confermare che fra i due veicoli – lo scooter e l’auto della polizia – vi fosse una distanza ragguardevole e che quindi non vi sia stato alcun contatto. La tesi privilegiata è dunque che il teenager abbia perso il controllo del mezzo.
È pure stato confermato che l’adolescente non era in possesso della necessaria patente per guidare una due ruote di quella categoria. Stando alla denuncia depositata dal proprietario, lo scooter in questione era stato rubato sabato a Ouchy, sempre nel canton Vaud.
Il lavoro degli inquirenti ovviamente non termina qui. Al vaglio vi è ora la dinamica del sinistro, così come l’esame della “scatola nera” del veicolo, in modo da estrapolare dati quali ad esempio la velocità al momento dell’impatto. Il Ministero pubblico ha pure ordinato di passare al setaccio le conversazioni radio degli agenti, nonché di procedere con l’autopsia del corpo della vittima.
Il servizio del TG 20.00 della RSI del 27 agosto 2025:
Contenuto esterno
Articoli più popolari
Altri sviluppi
Destinazione Svizzera
Un’intera vallata del Vallese alla ricerca dell’antenato comune
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
Questo contenuto è stato pubblicato al
La situazione finanziaria delle FFS rimane tesa: nel primo semestre i costi di manutenzione e il calo dei ricavi nel traffico merci hanno gravato sull'utile, che si è attestato a 48 milioni di franchi, contro i 51 milioni dell'anno scorso.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Ha ammesso la piena responsabilità dei fatti il 52enne che martedì scorso ha trucidato a coltellate la propria famiglia - l'ex moglie di 47 anni e le sue due figlie di 10 e 3 anni e mezzo - a Corcelles, nel canton Neuchâtel.
Svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra
Questo contenuto è stato pubblicato al
Dopo sette anni di ricerche, specialisti del Politecnico federale di Zurigo (ETH) hanno svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Physics of Fluids.
Pensione, in Svizzera c’è chi vorrebbe lavorare oltre i 65 anni
Questo contenuto è stato pubblicato al
I cittadini elvetici propendono per lavorare più anni, piuttosto che vedersi tagliate le prestazioni pensionistiche. È quanto mostra un sondaggio effettuato lo scorso luglio su incarico dell'assicurazione Groupe Mutuel e del quotidiano "Le Temps".
La Svizzera ha delle lacune da colmare nella lotta al razzismo
Questo contenuto è stato pubblicato al
La lotta al razzismo e all'antisemitismo in Svizzera presenta delle falle. Un rapporto evidenzia, in particolare, la mancanza di misure sufficienti contro il razzismo strutturale nei settori dell'istruzione, della giustizia e della polizia.
Recuperato l’aereo affondato nel Lago dei Quattro Cantoni
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'aereo affondato il 28 luglio nel lago dei Quattro Cantoni è stato ripescato dall'acqua martedì a mezzogiorno, dopo che i sommozzatori hanno praticato dei fori nella carlinga per far defluire l'acqua.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale (IA) come ChatGPT continuano a guadagnare popolarità in Svizzera. Secondo uno studio, nel 2025, per la prima volta, la maggioranza della popolazione, soprattutto la fascia giovane, ha rivelato di avvalersene.
Secondo Swissmem servono misure per salvare posti di lavoro
Questo contenuto è stato pubblicato al
Nel primo semestre del 2025, ancora prima dell'entrata in vigore dei dazi statunitensi, l'industria tecnologica svizzera ha subito un forte rallentamento, con un fatturato in calo del 2,5%.
Era quasi estinta e ora spopola: è il momento d’oro per la civetta
Questo contenuto è stato pubblicato al
Un tempo sull'orlo dell'estinzione, la civetta è tornata in auge in Svizzera. Grazie alle misure di promozione, ora questo rapace notturno occupa 161 territori, lo stesso numero di oltre 40 anni fa, indica in una nota diffusa martedì BirdLife Svizzera.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.