Losanna, auto travolge un corteo di manifestanti pro-Palestina

Due persone sono rimaste ferite. Keystone-SDA

Una manifestazione filopalestinese di sabato a Losanna è stata turbata da un episodio inquietante: un automobilista ha attraversato la folla causando due feriti lievi, mentre le autorità cercano di chiarire le motivazioni del gesto.

Keystone-ATS

Sabato sera a Losanna un’automobile guidata da un 56enne vodese domiciliato nel capoluogo ha investito alcuni manifestanti filopalestinesi: il bilancio è di due feriti lievi. L’uomo, arrestato e poi rilasciato, dovrà rispondere di esposizione a pericolo della vita altrui.

I fatti si sono svolti attorno alle 19.00. Mentre una parte dei e delle dimostranti si era fermata all’altezza del ponte Chauderon, l’automobilista, forse impaziente di poter attraversare, ha deciso di sorpassare delle auto e i due autobus dei trasporti pubblici di Losanna (TP) che erano fermi in attesa che il corteo proseguisse il suo cammino.

In un video ottenuto da Keystone-ATS si vede un’auto sportiva di colore grigio scuro percorrere il ponte contromano. Giunto in prossimità dei manifestanti, il conducente ha rallentato prima di procedere zigzagando tra i presenti, frenare un’ultima volta e proseguire la sua corsa senza mai fermarsi. Il tutto è durato 13 secondi.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 7 settembre 2025:

Contenuto esterno

Due feriti leggeri

“Mentre i manifestanti erano fermi in fondo all’Avenue de Beaulieu, a un’estremità del ponte Chauderon, un veicolo immatricolato nel cantone di Vaud non si è fermato, nonostante gli ordini della polizia presente sul posto”, confermano le forze dell’ordine comunali nella loro nota. “La folla ha reagito con veemenza e ha cercato di fermare l’auto, arrecandole danni”.

Sempre secondo la polizia losannese, “molte persone hanno subito uno shock e altre due hanno riportato ferite lievi che non hanno richiesto cure mediche sul posto”. Il conducente è stato arrestato a sud del ponte Chauderon. Il Ministero pubblico ha avviato un’indagine. La polizia non si pronuncia sul movente dell’uomo.

Inchiesta

Il Ministero pubblico ha avviato un’inchiesta affidata alla polizia giudiziaria di Losanna. Per ora, l’accusa è di messa in pericolo della vita altrui. Secondo il Codice penale (articolo 129), l’autore del reato rischia fino a un massimo di 5 anni di reclusione o una pena pecuniaria. La polizia non si è pronunciata sul movente del 56enne.

Manifestazione non autorizzata

Secondo le stime della polizia, la dimostrazione ha riunito tra i 1500 e i 2000 militanti e simpatizzanti filopalestinesi. La manifestazione “non autorizzata”, precisano le forze dell’ordine di Losanna, si è svolta in modo pacifico, sotto la supervisione della polizia.