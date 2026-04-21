L’omeopatia rimane rimborsabile dall’assicurazione di base

L'omeopatia rimane rimborsabile dall'assicurazione di base Keystone-SDA

La copertura dell'omeopatia da parte dell'assicurazione di base in Svizzera è stata confermata, poiché il governo ha scelto di non procedere a una nuova verifica ritenuta troppo dispendiosa e contraria al voto popolare del 2009.

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Keystone-ATS

L’omeopatia continuerà a essere rimborsata dalle casse malattia. In accordo con l’Ufficio federale della sanità pubblica, la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha deciso in aprile di non procedere a un’ulteriore valutazione.

L’omeopatia medica continuerà quindi a far parte dell’assicurazione di base, ha detto una portavoce dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a Keystone-ATS, confermando una notizia dei quotidiani di Tamedia. Una nuova verifica dell’omeopatia in base ai criteri di efficacia, adeguatezza ed economicità comporterebbe “un notevole dispendio di tempo e denaro”.

Come ulteriore motivazione, l’UFSP ha citato la votazione popolare del 2009, in cui la popolazione aveva deciso di reinserire l’omeopatia medica nel catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base.

L’omeopatia è il metodo di medicina complementare più richiesto dalla popolazione, ha affermato lunedì sera Yvonne Gilli, presidente della Federazione dei medici svizzeri (FMH), durante la trasmissione “Echo der Zeit” della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF. La FMH accoglie con favore la decisione del Dipartimento di Baume-Schneider a favore dell’omeopatia.

Costi marginali

Secondo l’UFSP, ogni anno circa un terzo della popolazione elvetica ricorre a prestazioni di medicina complementare. Queste costano circa 18 milioni di franchi. Una quota “marginale”, pari a circa lo 0,04% dei costi totali dell’assicurazione malattia obbligatoria.

Come riportato dalle testate di Tamedia, le argomentazioni dell’UFSP sono “tutt’altro che nuove”. Tanto che ci si chiede “perché sia stata avviata la procedura”. A quanto si è appreso, l’indagine è stata avviata da un pensionato noto a Tamedia, che nell’ottobre del 2023 aveva presentato la richiesta di verificare l’obbligo di copertura dell’omeopatia da parte delle casse malattia fosse opportuno.

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