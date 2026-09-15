L’OCSE alza le stime per la Svizzera: PIL 2026 +2,0%

Crescita svizzera rivista al rialzo Keystone-SDA

L'OCSE ha rivisto al rialzo la crescita svizzera per il 2026 al 2,0% grazie a un secondo trimestre robusto, ma ha leggermente abbassato le stime per il 2027, raccomandando riforme strutturali.

Condividi

2 minuti

Keystone-ATS

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) rivede nettamente al rialzo le previsioni di crescita per l’economia svizzera nel 2026, portandole al 2,0%, dall’1,1% indicato in giugno. Il miglioramento riflette l’andamento più robusto della congiuntura nel secondo trimestre.

Per il 2027 la stima (che non è corretta per gli eventi sportivi) viene invece lievemente arretrata all’1,4% dal precedente 1,5%, emerge dalla pubblicazione Economic Survey diffusa oggi. L’inflazione media è attesa allo 0,6% sia per quest’anno sia per il prossimo, in leggero calo rispetto allo 0,7% pronosticato in precedenza.

L’OCSE definisce la Svizzera un’economia stabile, prospera e dinamica, capace di assorbire gli shock recenti in modo relativamente favorevole. Il rincaro è rimasto su livelli contenuti anche grazie alla bassa intensità energetica. Il motore della crescita resta la domanda interna, mentre l’incertezza globale, i prezzi più alti dell’energia e i recenti dazi sui prodotti elvetici continuano a pesare sulla domanda estera e mettono alla prova le imprese orientate all’esportazione.

Sul fronte della politica economica, l’organizzazione raccomanda di salvaguardare a lungo termine le solide finanze pubbliche, suggerendo maggiori entrate, ad esempio tramite l’IVA, risparmi di bilancio e un sistema sanitario più efficiente. L’organizzazione vede necessità di riforme anche nella previdenza per la vecchiaia e nel settore delle costruzioni. Quanto alla regolamentazione bancaria, si invita a rafforzare la stabilità del settore senza compromettere eccessivamente l’attrattiva della piazza finanziaria. Infine, l’organismo con sede a Parigi consiglia alla Confederazione di ampliare le relazioni con i partner commerciali esistenti e di aprire nuovi mercati di sbocco.

Articoli più popolari

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative