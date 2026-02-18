Lo Zurich Pride Festival 2026 non si farà (ma la parata sì)

A seguito di difficoltà finanziarie e della bocciatura di un piano di ridimensionamento da parte dei soci, l'associazione Zurich Pride Festival ha annullato l'evento di due giorni, pur confermando il regolare svolgimento della tradizionale parata.

Niente festival per il Pride 2026: l’associazione Zurich Pride Festival ha deciso, nel corso di un’assemblea generale straordinaria, di annullare l’evento di due giorni che fa da cornice alla manifestazione LGBTQIA+ di quest’anno.

Il comitato dell’associazione Zurich Pride Festival ha confermato tale decisione nella notte su martedì, su richiesta dell’agenzia di stampa Keystone-ATS. A riportare per primo la notizia è stato il portale online del quotidiano Blick. L’annullamento del festival non ha però alcun impatto sulla parata del Pride. Quest’ultima si terrà come previsto il 20 giugno.

Piani di ridimensionamento falliti

Solo venerdì scorso, l’organizzazione del Pride aveva annunciato che quest’anno il festival sarebbe stato ridimensionato e sarebbe diventato a pagamento. L’evento avrebbe dovuto svolgersi in una cornice “meglio pianificabile” sulla Turbinenplatz nel distretto 5, e non più come avvenuto finora sulla Landiwiese in riva al lago di Zurigo.

In questo modo, l’organizzazione intendeva garantirsi una maggiore sicurezza a livello di pianificazione e stabilizzare la liquidità. L’associazione che promuove l’evento sarebbe dovuta diventare, a lungo termine, finanziariamente più stabile e indipendente. Infatti, diverse grandi aziende avevano di recente ridotto o del tutto interrotto la loro sponsorizzazione per il Pride di Zurigo e di altre città.

Tuttavia, questi piani non erano ancora stati approvati: le e i membri dell’associazione dovevano prima esprimersi in merito durante l’assemblea generale straordinaria di martedì sera. E hanno deciso diversamente: quest’anno il Pride si svolgerà senza il festival. I dettagli di questa decisione non sono ancora noti; l’associazione ha preannunciato che fornirà ulteriori informazioni.

Budget ridotto

In vista del Pride 2025, l’organizzazione aveva annunciato di dover rinunciare a circa 150’000 franchi a causa della perdita di sponsor. Il budget della manifestazione ammontava a 1,1 milioni di franchi. Per far fronte alla mancanza di fondi, lo scorso anno il comitato organizzatore ha rinunciato, tra le altre cose, a grandi esibizioni musicali internazionali e ha noleggiato tendoni più economici.

Il Pride di Zurigo esiste da oltre 30 anni ed è considerato l’evento LGBTQIA+ più importante della Svizzera. Alla parata sfilano ogni anno decine di migliaia di persone per le strade della città sulla Limmat.

