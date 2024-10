La nazionale di hockey fa un uso improprio dello stemma svizzero

Lo stemma incriminato. Le altre nazionali di altri sport utilizzano la bandiera svizzera e non lo stemma. Keystone / Patrick B. Kraemer

L'Istituto federale della proprietà intellettuale batte la nazionale svizzera di hockey, non sul ghiaccio ma in aula. Una sentenza del Tribunale amministrativo federale sancisce che la nazionale svizzera di hockey su ghiaccio non potrà più utilizzare lo stemma rossocrociato sulle maglie. Secondo i giudici, la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) ha presentato la domanda troppo tardi.

3 minuti

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

La nazionale elvetica di hockey su ghiaccio è stata citata in giudizio dalle autorità federali per uso improprio dello stemma svizzero. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha dato ragione alla Confederazione, in particolare all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).

In linea di principio, solo la Confederazione è autorizzata a utilizzare lo scudo da quando, nel 2017, è entrata in vigore la revisione della legge sulla protezione degli stemmiCollegamento esterno. Le aziende e i club che lo utilizzavano da almeno 30 anni avevano la possibilità di richiedere l’autorizzazione per continuare ad usarlo entro fine 2018.

In una sentenza pubblicata venerdì, il Tribunale amministrativo federale constata che la SIHF Collegamento esternoha lasciato passare questa scadenza. Il TAF conclude che l’Istituto federale della proprietà intellettuale giustamente non è entrato in materia sulla richiesta depositata dalla federazione a ottobre 2021.

Tutta la storia nel seguente articolo:

Altri sviluppi

Altri sviluppi La nazionale di hockey non può indossare lo stemma svizzero Questo contenuto è stato pubblicato al La nazionale elvetica di hockey su ghiaccio citata in giudizio dalle autorità federali per uso improprio dello stemma svizzero. Di più La nazionale di hockey non può indossare lo stemma svizzero

Deroghe e promesse

A giugno 2018, la SIHF aveva contattato il consigliere federale Guy Parmelin, che allora dirigeva il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). La federazione gli aveva segnalato che l’IPI le aveva chiesto di rimuovere lo stemma svizzero dalle maglie e dagli altri indumenti della squadra nazionale di hockey su ghiaccio.

La SIHF chiedeva che un effetto sospensivo fosse accordato per la prossima stagione, fino al 31 maggio 2019, siccome la trasformazione delle maglie avrebbe richiesto costi considerevoli. A ottobre 2021, la SIHF ha presentato una nuova richiesta al DDPS, sostenendo che numerose autorità le avevano assicurato che la squadra nazionale poteva continuare a utilizzare lo stemma, che impiegava dal 2015.

Il DDPS le aveva quindi indicato che l’IPI era incaricato del dossier, rinviandola verso il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Conferme orali dei ministri

Nel suo ricorso, la federazione si è riferita a conferme orali dei consiglieri federali Guy Parmelin e Elisabeth Baume-Schneider. Inoltre, l’IPI le avrebbe detto, senza riserve, che il Consiglio federale sarebbe stato autorizzato a rilasciare autorizzazioni eccezionali.

Il Tribunale amministrativo federale ha lasciato aperta la questione di fondo, vale a dire se la SIHF riempiva le condizioni molto strette che permettono di utilizzare lo scudo. La legge prevede infatti un impiego ininterrotto nonché un interesse degno di protezione da almeno 30 anni per poter continuare ad usarlo.

Condizioni che sono cumulative ricordano i giudici di San Gallo. L’interesse degno di protezione è riconosciuto se la rinuncia all’uso causa un disagio sproporzionato. Nella sua decisione di primo grado, l’IPI ha ritenuto che questi criteri non fossero soddisfatti.

Ora la Swiss Ice Hockey Federation può rivolgersi al Tribunale federale.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative