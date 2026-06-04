Il livello del Lago di Costanza scende al minimo storico

Scarse precipitazioni nevose e piovose hanno portato a questa situazione. Keystone-SDA

Il Lago di Costanza non è mai stato così basso, colpa di un aprile particolarmente secco e delle scarse nevicate di questo inverno.

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Keystone-ATS

Nella parte occidentale del Lago di Costanza il livello dell’acqua è sceso al valore più basso mai misurato per il mese di giugno.

Le cause sono imputabili alla mancanza di precipitazioni per lungo tempo nell’intero bacino di alimentazione del Lago di Costanza e le scarse quantità di neve in montagna. Per mesi ha piovuto troppo poco, in particolare aprile è stato molto secco, ha affermato a Keystone-ATS Heinz Ehmann, responsabile della sezione qualità e utilizzo delle acque del Canton Turgovia. Di conseguenza, anche in montagna non si è potuta accumulare abbastanza neve da innalzare in modo significativo il livello del lago con lo scioglimento.

Il Lago di Costanza reagisce in modo particolarmente sensibile a questi periodi di siccità. È, insieme al Walensee, l’unico tra i grandi laghi svizzeri a non essere regolato. Di conseguenza, piene e magre si manifestano con effetti particolarmente marcati. Attualmente il livello si trova circa un metro al di sotto della media pluriennale di giugno.

Il basso livello dell’acqua influenza anche la compagnia di navigazione Untersee und Rhein (URh). A causa del livello ridotto del Reno dopo il deflusso dal lago, il tratto tra Stein am Rhein (SH) e Diessenhofen (TG) non è navigabile.

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