Le tariffe dei mezzi pubblici svizzeri sono nella media europea

Keystone-SDA

Le tariffe dei trasporti pubblici in Svizzera per gli adulti si situano nella media europea. Lo indica una ricerca realizzata su incarico del Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (Litra).

Keystone-ATS

Per realizzare la ricercaCollegamento esterno, l’istituto Infras ha confrontato i prezzi e la qualità del servizio in Austria, Francia, Germania, Italia, Olanda, Regno Unito e Svizzera.

In base ai risultati – presentati lunedì in una conferenza stampa a Berna – per quel che concerne gli spostamenti giornalieri all’interno di una città, le tariffe per gli adulti risultano in Svizzera inferiori alla media. Unicamente l’Italia e l’Austria sono meno care.

Il discorso cambia radicalmente se si considerano i costi per i pensionati: solo in Germania i “seniori” pagano prezzi più alti. Costose sono anche le tariffe per i giovani: fanno peggio unicamente Regno Unito e Olanda.

Aumento dei prezzi nelle aree urbane

Elevate sono anche le tariffe per i viaggi settimanali all’interno di un agglomerato urbano: per gli adulti e i giovani, solo il Regno Unito vede prezzi più cari. Per gli anziani la Confederazione detiene la palma delle tariffe più elevate.

Per quel che concerne gli spostamenti giornalieri di adulti e giovani, sempre all’interno di un’area metropolitana, la Svizzera si colloca nella fascia di prezzo medio-alta, dietro a Regno Unito e Olanda.

Dalla città alla campagna a basso costo

Nel confronto tra i sette Paesi, la Svizzera si situa in buona posizione per quel che concerne i viaggi occasionali città-campagna: gli adulti pagano la seconda tariffa più economica, dopo l’Olanda. I costi per anziani e giovani sono nella media.

Nella media si situano anche i prezzi per i viaggi giornalieri tra città nelle categorie adulti e giovani. Per gli adulti solo Francia Austria e Italia fanno meglio, per i giovani Austria e Italia.

Buon rapporto qualità prezzo

Lo studio ha poi analizzato la qualità dell’offerta: in particolare puntualità, densità dell’offerta e della rete, così come velocità media del traffico a lunga percorrenza. La Svizzera ottiene i risultati migliori in tutte le categorie, ad eccezione della velocità, dove è la Francia a collocarsi al primo posto.