L’italiano giuridico trova casa a Berna

Altri sviluppi Gli Stati approvano 5 milioni per Blatten Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio degli Stati ha approvato un aiuto da 5 milioni di franchi per il villaggio di Blatten. Il dossier ora passa al Nazionale. Di più Gli Stati approvano 5 milioni per Blatten

Altri sviluppi Visita lampo di Ignazio Cassis in Medio Oriente Questo contenuto è stato pubblicato al Ignazio Cassis vuole farsi una propria idea della situazione in Medio Oriente. In seguito a critiche crescenti nelle ultime settimane, il consigliere federale si reca oggi e domani in Israele per una visita lampo che lo porterà anche in Cisgiordania. Di più Visita lampo di Ignazio Cassis in Medio Oriente

Altri sviluppi Condizioni lavorative, un’infrazione ogni quattro controlli Questo contenuto è stato pubblicato al In oltre un quarto dei controlli effettuati sulle condizioni salariali e lavorative in Svizzera sono emerse irregolarità. In totale sono state controllate quasi 140'000 persone e oltre 36'000 imprese, ha comunicato oggi la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) Di più Condizioni lavorative, un’infrazione ogni quattro controlli

Altri sviluppi I salari delle donne devono aumentare, secondo il sindacato UNIA Questo contenuto è stato pubblicato al Mentre la disparità salariale persiste, le grandi imprese ignorano le disposizioni della Legge sulla parità dei sessi, denuncia oggi il sindacato Unia. Allo stesso tempo, i partiti di destra vogliono indebolire o sopprimere le analisi sugli stipendi. Di più I salari delle donne devono aumentare, secondo il sindacato UNIA

Altri sviluppi Dieci persone uccise in una sparatori in una scuola di Graz Questo contenuto è stato pubblicato al Uno studente ha aperto il fuoco in una scuola a Graz, in Austria, causando la morte di almeno dieci persone - tra cui l'attentatore - e diversi feriti gravi. Di più Dieci persone uccise in una sparatori in una scuola di Graz

Altri sviluppi Aiuto alle vittime: oltre 50’000 consultazioni nel 2024 Questo contenuto è stato pubblicato al L'anno scorso sono state 51'547 le consultazioni a seguito di reati contro l'integrità fisica, psichica o sessuale effettuate dai centri di aiuto alle vittime. Il dato equivale ad un incremento del 5% rispetto al 2023. Di più Aiuto alle vittime: oltre 50’000 consultazioni nel 2024

Altri sviluppi Premiati tre lavori di maturità sul plurilinguismo nei Grigioni Questo contenuto è stato pubblicato al Per la prima volta il Canton Grigioni ha assegnato un riconoscimento a una studentessa e due studenti che nel loro lavoro di maturità si sono occupati di plurilinguismo retico. Il premio fa parte delle 80 misure per promuovere la varietà linguistica cantonale. Di più Premiati tre lavori di maturità sul plurilinguismo nei Grigioni

Altri sviluppi Specialisti delle Alpi sostengono la ricostruzione di Blatten Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo la frana che ha sepolto gran parte del villaggio, gli abitanti di Blatten sperano in un ritorno. I critici ritengono che ciò sia irrealistico. Due specialisti delle Alpi sono invece favorevoli alla ricostruzione del paese distrutto nella Lötschental. Di più Specialisti delle Alpi sostengono la ricostruzione di Blatten

Altri sviluppi L’aria poco limpida sulle Alpi svizzere è dovuta agli incendi boschivi in Canada Questo contenuto è stato pubblicato al Nonostante il sole, l'aria sulle montagne svizzere non è del tutto limpida. Il motivo è il fumo causato dagli incendi boschivi in Canada, che nel frattempo ha raggiunto l'Europa. Di più L’aria poco limpida sulle Alpi svizzere è dovuta agli incendi boschivi in Canada