L’Italia resta la destinazione favorita dei turisti elvetici

Mare prima di tutto, ma gli svizzeri e le svizzere non disdegnano le vacanze in città. Keystone-ATS

Un quarto degli svizzeri e delle svizzere che quest'estate vogliono partire in vacanza si dirigerà verso sud.

2 minuti

tvsvizzera.it/mar

Dall'”Holiday BarometerCollegamento esterno” dell’assicuratore Generali, pubblicato lunedì, emerge che il 73% delle persone intervistate in Svizzera per il sondaggio ha intenzione di partire in vacanze quest’estate.

Più di un quarto (26%) opta per l’Italia come meta. Altre destinazioni molto gettonate sono la Francia (17%) e la Spagna (16%). Anche le vacanze in patria sono popolari: il 18% vuole infatti trascorrerle in Svizzera.

Ad attirare gli svizzeri e le svizzere verso sud è soprattutto il mare. “Sembra che il trend dominante nella Confederazione sia quello di compensare durante le ferie l’assenza di acqua salata: il 65% delle persone intervistate sceglie infatti di trascorrere le vacanze al mare, il 31% opta invece per la città, mentre il 28% sceglie la campagna”, si legge nel comunicato stampa.

Per quanto concerne la struttura dove risiedere, viaggiatori e viaggiatrici elvetiche preferiscono l’albergo (56%), mentre un quarto opta per un appartamento e un altro 20% alloggia presso la propria famiglia o da amici e amiche.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Sempre più italiane e italiani in vacanza in Svizzera, un po’ grazie anche a Michelle Hunziker Questo contenuto è stato pubblicato al Cresce il numero di turiste e turisti europei in visita nella Confederazione, e l’Italia rappresenta un mercato prioritario. La direttrice della sezione di Svizzera Turismo dedicata al mercato italiano ci spiega quanto è stata importante la scelta della testimonial. Di più Sempre più italiane e italiani in vacanza in Svizzera, un po’ grazie anche a Michelle Hunziker

Un budget di 4’000 euro

Nonostante l’inflazione, il budget familiare destinato alle vacanze estive è in aumento. Quello svizzero è il più alto assoluto a livello europeo.

“Mentre la media europea si attesta a 2’446 euro, in Svizzera ogni famiglia dispone di un budget di circa 4’073 euro (circa 4’000 franchi) per il trasporto, l’alloggio, i pasti e le attività presso il luogo di villeggiatura prescelto. In confronto, nel 2023 la spesa ammontava a 3’400 franchi. Soltanto il budget di chi viaggia dagli USA (3’952 euro) e dall’Australia (3’792 euro) risulta altrettanto elevato e si attesta a un livello analogo”.

Per il sondaggio sono state intervistate circa 1’000 persone in ognuno dei 21 Paesi presi in considerazione.