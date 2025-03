Lindt & Sprüngli, un 2024 oltre le previsioni

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel settembre scorso, il Nazionale aveva stabilito il divieto di pubblicità per sigari e sigarette in riviste e giornali, a meno che si tratti di pubblicazioni destinate all'estero o ai professionisti del settore.

Questo contenuto è stato pubblicato al La polizia del Vorarlberg, in Austria, ha arrestato un 25enne argoviese che ha commesso una rapina a mano armata la scorsa notte al casinò di Bregenz. Lo indicano gli inquirenti austriaci in una nota, precisando che il malvivente è reo confesso.

Altri sviluppi

Industria elvetica torna verso l’ottimismo

Questo contenuto è stato pubblicato al Il morale delle industrie in Svizzera ha conosciuto un leggero miglioramento in febbraio, ma non tanto da far mirare a una crescita del fatturato a breve termine. La fiducia rimane alta nel terziario, nonostante una leggera perdita di slancio.

Di più Industria elvetica torna verso l’ottimismo